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    Азаренко возьмет реванш за поражение на «Уимблдоне»?

    Свитолина — Азаренко. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч турнира в Вашингтоне 31 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Азаренко
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    Виктория Азаренко
    Украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:00 мск. Свитолина — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Элина Свитолина

    Свитолина демонстрирует просто невероятную игру после того, как она родила ребенка и вернулась в тур.

    С начала весны она постепенно набирала обороты, и все это закончилось тем, что на недавних «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она принимала участие в восьмерке сильнейших теннисисток.

    Причем на лондонских кортах именно она расправилась с Азаренко, не пустив ту в четвертьфинал, а затем ещё и Игу Свентек обыграла.

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    Но надо отдать должное, что матч с белоруской получился на грани и все решило едва ли не одно очко, поэтому в предстоящем поединке есть реальный шанс проиграть.

    Виктория Азаренко

    Азаренко своим теннисом уже всем давно все доказала и до сих пор продолжает доказывать. Многие её уже давно записали в статус пенсионерок, но она способна сражаться на самом высоком уровне.

    Если бы не Свитолина в рамках четвертого круга «Уимблдона», то кто знает, чем бы закончилось восхождение белоруски по сетке.

    Вика уверенно и ровно провела весь соревновательный год, поэтому нет никаких оснований считать, что на американском харде она продемонстрирует слабую игру.

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    Со Свитолиной получится настоящая заруба, поскольку белоруска явно хочет отомстить за недавнее поражение, но этого вполне может не случиться, если украинка снова будет стоять насмерть в защите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Свитолиной — 1.85, победа Азаренко — 1.95.

    Прогноз: Матч двух равных соперниц, но белоруска сможет отомстить за недавнее поражение.

    Ставка: П2 за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Будет ожесточенная борьба на протяжении всей игры.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

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    Свитолина — Азаренко: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на теннис. Азаренко возьмет реванш за поражение на «Уимблдоне»?
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