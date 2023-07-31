Украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:00 мск. Свитолина — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Элина Свитолина

Свитолина демонстрирует просто невероятную игру после того, как она родила ребенка и вернулась в тур.

С начала весны она постепенно набирала обороты, и все это закончилось тем, что на недавних «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она принимала участие в восьмерке сильнейших теннисисток.

Причем на лондонских кортах именно она расправилась с Азаренко, не пустив ту в четвертьфинал, а затем ещё и Игу Свентек обыграла.

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Но надо отдать должное, что матч с белоруской получился на грани и все решило едва ли не одно очко, поэтому в предстоящем поединке есть реальный шанс проиграть.

Виктория Азаренко

Азаренко своим теннисом уже всем давно все доказала и до сих пор продолжает доказывать. Многие её уже давно записали в статус пенсионерок, но она способна сражаться на самом высоком уровне.

Если бы не Свитолина в рамках четвертого круга «Уимблдона», то кто знает, чем бы закончилось восхождение белоруски по сетке.

Вика уверенно и ровно провела весь соревновательный год, поэтому нет никаких оснований считать, что на американском харде она продемонстрирует слабую игру.

Со Свитолиной получится настоящая заруба, поскольку белоруска явно хочет отомстить за недавнее поражение, но этого вполне может не случиться, если украинка снова будет стоять насмерть в защите.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Свитолиной — 1.85, победа Азаренко — 1.95.

Прогноз: Матч двух равных соперниц, но белоруска сможет отомстить за недавнее поражение.

Ставка: П2 за 1.95.

Альтернативный прогноз: Будет ожесточенная борьба на протяжении всей игры.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.