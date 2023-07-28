Немец Александр Зверев сыграет против француза Люки Ван Аша в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 28 июля, начало — в 17:00 мск. Зверев — Ван Аш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев спокойно прошел два предыдущих раунда, дос сих пор не отдав ни однго сета.

В первом матче немецкий теннисист разгромил словака Алекса Молчана — 6:0, 6:3.

Дальше была победа над Максимилианом Мартерером — 6:3, 7:5. Соперник неплохо сопротивлялся, но Зверев значительно лучше действовал в ключевых эпизодах.

На прошлой неделе Саша не смог пройти 1/4 финала в шведском Бостаде, проиграв Андрею Рублеву. Но на этот раз у него будет не такой сложный соперник.

Ван Аш

Правда, Люка наверняка не согласится с этой формулировкой. Француз действительно приятно удивил на этой неделе.

Сначала Ван Аш одержал победу над своим соотечественником Александром Мюллером — 7:6, 6:4.

А во втором раунде 19-летний теннисист остановил Алехандро Давидовича-Фокину — 3:6, 7:6, 6:4.

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В отличие от испанца, Люка просто идеально провел решающий сет, отдав а своей подаче лишь пять очков.

Ван Аш еще ни разу в этом сезоне не выигрывал больше двух матчей подряд на уровне ATP.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Ван Аша букмекеры предлагают за 4.80.

Француз в недавних матчах подтвердил свой талант, но он вряд ли сможет удивить столь опытного и сильного соперника. К тому же, на фоне очередных неприятных новостей о своей личной жизни Саша изо всех сил пытается отвлечь аудиторию классной игрой на корте.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.