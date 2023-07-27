Немка Юле Нимайер и австралийка Дарья Сэвилл встретятся в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 12:00 мск. Нимайер — Сэвилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юле Нимайер

Нимайер начинала турнир крайне туго и уверенности в её далеком продвижении по соревнованию совсем никакой не было.

Но по чуть-чуть Юле заиграла и начала чувствовать запах победы на родной земле. Если игра против Зайдель не выдерживала никакой критики, то в матче против Путинцевой была уже совершенно иная игра.

У немки получались длинные розыгрыши, которые она максимально разумно использовала с тактической точки зрения, поэтому победа над казашкой полностью заслуженная.

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В матче с Сэвилл ей будет ещё проще, поскольку соперница из Австралии слабее последней теннисистки, которую отыграла немка.

Дария Сэвилл

Сэвилл откровенно удивляет по предстоящему турниру, хотя от неё никто не ждал подобных свершений.

Австралийка с российскими корнями одержала уже четыре победы подряд, что откровенно радует поклонников Дарьи.

Последний матч против хозяйки кортов в лице Корпач так и вовсе получился в одну калитку, но здесь больше виновата сама немка.

В матче против Нимайер ей придётся тяжело, но победить все равно вполне реально, учитывая массу проблем с игрой у немки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Пера — 1.66, победа Шнайдер — 2.22.

Прогноз: Пера выиграет, но победа не будет легкой.

Ставка: П1 за 1.66.

Альтернативный прогноз: Нимайер победит, но для этого придется очень сильно постараться.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.25.