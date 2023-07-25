Китаец Ву Ибин и француз Корентен Муте встретятся в первом круге турнира в Атланте. Матч пройдет 25 июля, начало — в 17:00 мск. Ву — Муте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ву Ибин

Ибин в теннис играет очень даже прилично, но для того, чтобы в полной мере удержаться на достигнутых вершинах, ему нужно прибавлять в стабильности.

У Ву есть очень плохое качество, от которого он не может избавиться на протяжении всей своей карьеры — когда матч почти в кармане он начинает расслабляться.

В некоторых поединках против сравнимых по силам соперников это несколько раз уже заканчивалось печально, н китаец продолжает наступать на одни и те же грабли.

Все прогнозы на теннис

В игре с Муте такое вряд ли случится, поскольку расклад сил на данный момент времени максимально неравнозначный.

Корентен Муте

Французский теннисист в лице Муте хорошо играет в теннис только в том случае, если заряжен полностью на эмоции.

Такое случается довольно редко, но если происходит, то любому сопернику может не поздоровиться.

Однако стоит брать во внимание ещё и последние результаты Корентена, которые откровенно не радуют глаз.

В поединке против Ибина расклад сил не в пользу француза. Если он не найдет противоядия против мощного форхенда китайца, то, скорее всего, ему придется «сливать воду».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают китайца фаворитом этого поединка: победа Ибина — 1.40, победа Муте — 2.95.

Прогноз: Муте будет сопротивляться, но Ву Ибин все равно победит.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Игра получится выматывающей для обоих теннисистов.

Альтернативная ставка: ТМ 24 с коэффициентом 2.17.