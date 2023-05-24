Гирон
Маркос начал турнир с неожиданно уверенной победы над Александром Бубликом.
Представитель Казахстана хоть как-то сопротивлялся разве что во втором сете — 6:0, 6:4.
В текущем сезоне Гирон не прошел первый раунд только на одном грунтовом турнире — на «Мастерсе» в Риме. Здесь он сразу проиграл Роману Сафиуллину.
Между тем, в Мюнхене американский теннисист добрался до четвертьфинала. Правда, в его случае очень много зависит от сетки — против опытных грунтовиков Гирон играет так себе.
Фриц
Тейлор тем временем решил сыграть в Женеве после недавнего провала на «Мастерсе» в Риме.
В Вечном городе американец не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв немцу Яннику Ханфманну (4:6, 1:6).
Хотя в целом Фриц не так уж и плохо проводит грунтовый сезон. Например, на «Мастерсе» в Монте-Карло он дошел до полуфинала, а в 1/4-й одержал классную победу над Стефаносом Циципасом (6:2, 6:4).
Кроме того, Тейлор остановился в шаге от финала на турнире в Мюнхене и выиграл два матча в Мадриде. Правда, в испанской столице его остановил китаец Чжан Чжичжэнь.
Прогноз и ставка
На Гирона в этом матче можно поставить за 3.30, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.33.
Ранее в этом году Тейлор обыграл Маркоса на турнире в Далласе. Правда, это было нелегко — Гирон дрогнул только в третьем сете.
А в прошлом году там же, в Далласе, Фриц уступил соотечественнику на решающем тай-брейке.
В общем, Гирон прекрасно понимает, как надо играть против Фрица, и вполне вероятно, что на этот раз их матч снова получится затяжным.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.