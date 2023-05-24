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    У Фрица будут проблемы в игре с Гироном?

    Гирон — Фриц. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Женеве 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Маркос Гирон встретятся во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:30 мск. Гирон — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 24 Мая 2023 года

    Гирон

    Маркос начал турнир с неожиданно уверенной победы над Александром Бубликом.

    Представитель Казахстана хоть как-то сопротивлялся разве что во втором сете — 6:0, 6:4.

    В текущем сезоне Гирон не прошел первый раунд только на одном грунтовом турнире — на «Мастерсе» в Риме. Здесь он сразу проиграл Роману Сафиуллину.

    Между тем, в Мюнхене американский теннисист добрался до четвертьфинала. Правда, в его случае очень много зависит от сетки — против опытных грунтовиков Гирон играет так себе.

    Фриц

    Тейлор тем временем решил сыграть в Женеве после недавнего провала на «Мастерсе» в Риме.

    В Вечном городе американец не прошел ни одного раунда, сразу же проиграв немцу Яннику Ханфманну (4:6, 1:6).

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    Хотя в целом Фриц не так уж и плохо проводит грунтовый сезон. Например, на «Мастерсе» в Монте-Карло он дошел до полуфинала, а в 1/4-й одержал классную победу над Стефаносом Циципасом (6:2, 6:4).

    Кроме того, Тейлор остановился в шаге от финала на турнире в Мюнхене и выиграл два матча в Мадриде. Правда, в испанской столице его остановил китаец Чжан Чжичжэнь.

    Прогноз и ставка

    На Гирона в этом матче можно поставить за 3.30, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.33.

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    Ранее в этом году Тейлор обыграл Маркоса на турнире в Далласе. Правда, это было нелегко — Гирон дрогнул только в третьем сете.

    А в прошлом году там же, в Далласе, Фриц уступил соотечественнику на решающем тай-брейке.

    В общем, Гирон прекрасно понимает, как надо играть против Фрица, и вполне вероятно, что на этот раз их матч снова получится затяжным.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Гирон — Фриц: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. У Фрица будут проблемы в игре с Гироном?
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