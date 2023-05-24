Адриан Маннарино
Маннарино начал выступление на женевском турнире с убедительной победы над сильным сербом Крайиновчием.
У Адриана проходили все возможные комбинации, которые только могут быть, а это признак того, что француз в прекрасной форме.
С Ивашко у него не богатая история взаимоотношений. Соперники провели всего лишь два матча, каждый из которых выиграл по одной встрече.
Если французу удастся диктовать свою игру на протяжении всей встречи, то у Ивашко не окажется ни единого шанса, чтобы выйти победителем из этой встречи.
Илья Ивашко
Ивашко не испытал никаких проблем с аргентинцем Пельей в первом круге швейцарских соревнований.
После пяти поражений подряд эта победа нужна была, как глоток свежего воздуха и Илья смог её добыть.
Говорить о каких-то долгосрочных перспективах на этом турнире не стоит, поскольку Гвидо был совсем слаб, хоть счет матча и получился солидным.
Ивашко придется очень постараться в матче против Маннарино, ибо если француз будет играть так, как он это делал в матче против Крайиновича, то шансов на проход дальше у Ильи не будет никаких.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают белоруса фаворитом предстоящего поединка: победа Маннарино — 2.86, победа Ивашко — 1.43.
Прогноз: Веры в белоруса нет, поэтому вероятность победы Маннарино очень даже высока.
Ставка: П1 за 2.86.
Альтернативный прогноз: Встреча получится интересной с борьбой на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.42.