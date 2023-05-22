Румынка Сорана Кырстя и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сорана Кырстя

Кырстя на последних турнирах демонстрирует более, чем содержательную игру, и это позволяет её рассматривать, как одну из реальных претенденток на титул в Страсбурге.

Правда после победы на «челленджере» в испанском Реусе она не смогла продемонстрировать достойный уровень игры на турнире в Риме и вылетела в первом круге.

При всем этом у неё один из самых эффективных и сильных ударов с форхенда, который заставляет трепетать всех соперниц по турнирам.

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В поединке против француженки Бюрель она выглядит безоговорочной фавориткой и должно случиться чудо, чтобы румынка проиграла.

Клара Бюрель

Бюрель проиграла в первом же поединке турнира в Париже на прошлой неделе, где у неё в соперницах была белоруска Саснович.

В этом году у Бюрель лучшим достижением остается проход во второй круг Открытого чемпионата Австралии, где она проиграл чешке Крейчиковой.

Последние месяцы у Клары откровенный застой, как по игре, так и по результатам, поэтому ничего хорошего от неё на домашнем грунте ждать не стоит.

Предстоящий поединок против Кырсти будет ничем не легче, чем встреча неделю назад с белоруской на «челленджере» в столице Франции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынскую теннисистку в этом поединке: победа Кырсти — 1.21, победа Бюрель — 4.50.

Прогноз: При всем уважении к Бюрель, но она не сможет навязать борьбу румынке.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Матч закончится быстро в пользу Сораны.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.11.