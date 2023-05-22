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    Румынка спокойно пройдет во второй круг?

    Кырстя — Бюрель. Ставка (к.1.97) и прогноз на матч в Страсбурге, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Бюрель
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    Сорана Кырстя
    Румынка Сорана Кырстя и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 22 Мая 2023 года
    С. Кырстя
  • Румыния
    •  С. Кырстя 12:00 Клара Бюрель Клара Бюрель
  • Франция
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    Сорана Кырстя

    Кырстя на последних турнирах демонстрирует более, чем содержательную игру, и это позволяет её рассматривать, как одну из реальных претенденток на титул в Страсбурге.

    Правда после победы на «челленджере» в испанском Реусе она не смогла продемонстрировать достойный уровень игры на турнире в Риме и вылетела в первом круге.

    При всем этом у неё один из самых эффективных и сильных ударов с форхенда, который заставляет трепетать всех соперниц по турнирам.

    Все прогнозы на теннис

    В поединке против француженки Бюрель она выглядит безоговорочной фавориткой и должно случиться чудо, чтобы румынка проиграла.

    Клара Бюрель

    Бюрель проиграла в первом же поединке турнира в Париже на прошлой неделе, где у неё в соперницах была белоруска Саснович.

    В этом году у Бюрель лучшим достижением остается проход во второй круг Открытого чемпионата Австралии, где она проиграл чешке Крейчиковой.

    Последние месяцы у Клары откровенный застой, как по игре, так и по результатам, поэтому ничего хорошего от неё на домашнем грунте ждать не стоит.

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    Предстоящий поединок против Кырсти будет ничем не легче, чем встреча неделю назад с белоруской на «челленджере» в столице Франции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынскую теннисистку в этом поединке: победа Кырсти — 1.21, победа Бюрель — 4.50.

    Прогноз: При всем уважении к Бюрель, но она не сможет навязать борьбу румынке.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 1.97.

    Альтернативный прогноз: Матч закончится быстро в пользу Сораны.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.11.

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    Кырстя — Бюрель: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Румынка спокойно пройдет во второй круг?
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