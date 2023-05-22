Две американки в лице Софи Чан и Бернарды Пера встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Чан — Пера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Софи Чан

Софи Чан не относится к той категории теннисисток, о которых постоянно слышно и видно. Её рейтинг не позволяет в полной мере рассуждать о каких-то значимых достижениях по карьере.

Американка выполняет все приемы на корте так, как её этому на учили, но ей не хватает мощи для стабильных побед над соперницами, которые входят хотя бы во вторую сотню рейтинга.

На французских кортах ей не особо много чего светит, поскольку она попала в основную сетку, как «лаки лузер» вместо француженки Диан Парри.

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В первом круге ей играть против куда более мастеровитой соотечественницы в лице Пера, и шансов на проход дальше по дистанции практически нет.

Бернарда Пера

Пера является высококлассной теннисисткой, которая может давать результат не только здесь и сейчас, а показывать его на протяжении отдельно взятого промежутка времени.

В этом году у Пера пока не было таких серий, как в прошлом, но ещё и половина сезона не прошла, а она свою потрясающую серию выдала как раз после экватора календарного года.

Тогда она выиграла два турнира подряд, и соперницы смогли ей нанести поражение только после 12 победных поединков.

Предстоящий поединок против Чан будет простой формальностью, поскольку Пера на пару голов выше своей предстоящей соперницы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Бернарду в этом поединке: победа Чан — 5.15, победа Пера — 1.11.

Прогноз: Пера не будет миндальничать с соотечественницей и примется её разносить с первых геймов матча.

Ставка: Ф2 (-7) за 2.23.

Альтернативный прогноз: Пера может выиграть этот матч с солидным отрывом по геймам.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.06.