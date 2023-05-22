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    Фучович сможет пройти сильного аргентинца?

    Баэс — Фучович. Ставка (к.2.37) и прогноз на матч в Лионе, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Фучович
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    Мартон Фучович
    Аргентинец Себастьян Баэс и венгр Мартон Фучович встретятся в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 23 мая, начало — в 11:00 мск. Баэс — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 22 Мая 2023 года

    Себастьян Баэс

    Баэс последний год явно просел по результатам, хотя ему все предрекали наоборот дальнейший прогресс.

    Ещё более удивительно наблюдать такой регресс, поскольку никаких серьезных проблем со здоровьем, требующих хирургического вмешательства ему не требовалось.

    На последнем турнире в Турине у него получилось добраться до полуфинала, но там он не смог справиться с Федерико Гайо, которого даже не рассматривали в качестве претендента на финал.

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    Венгр Фучович на данный момент времени очень хорош, но его Себастьян вполне может с ним справиться. Игра обещает получиться упорной при любых раскладах.

    Мартон Фучович

    Фучович перед стартом «Ролан Гаррос» в Париже собирается продемонстрировать удовлетворительное выступление ещё на одном турнире в Лионе.

    Его грунтовые навыки и текущая форма вполне позволяют рассчитывать на успешную игру и в этом французском городе.

    На последнем турнире в Риме Мартон добрался до третьего круга, но в нем он проиграл британцу Норри в двух партиях.

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    Поединок примерно равных соперников на текущий момент времени, поэтому сложно отдать кому-то предпочтение. Все же у венгра больше стабильности в последних поединках, поэтому предпочтение на стороне Мартона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинца в этом поединке: победа Баеса — 1.59, победа Фучовича — 2.37.

    Прогноз: Баес неплохо выступил в Турине, но на турнир в Лионе у него попросту не хватит сил.

    Ставка: П2 за 2.37.

    Альтернативный прогноз: Матч получится тяжелым для обоих теннисистов, поэтому поставим на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.44.

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    Баэс — Фучович: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на теннис. Фучович сможет пройти сильного аргентинца?
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