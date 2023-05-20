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    Грачева разберётся с талантливой француженкой?

    Парри — Грачева. Прогноз, ставка (к. 1.78) на матч полуфинала в Париже, 20 мая 2023 года

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    Варвара Грачева
    Француженка Диан Парри и россиянка Варвара Грачева встретятся в полуфинале «челленджера» в Париже. Матч пройдет 20 мая, начало — в 15:00 мск. Парри — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Диан Парри

    Диан Парри не очень удачно провела весь прошлый год, поэтому неудивительно, что она покинула пределы первой сотни рейтинга.

    Но почему-то не покидала уверенность, что это временные сложности, поскольку Диан только 20 лет и перепады игры на таком серьёзном уровне просто неизбежны.

    На родном грунте в Париже она собралась с мыслями и выдает вполне себе убедительный турнир, где она уже обыграла трех соперниц, но действительно серьёзной была только одна в лице чешки Линды Носковой.

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    В игре против Грачевой будет настоящее испытание, которое придется преодолеть, если француженка хочет сразить за титул.

    Варвара Грачева

    Варвара Грачева проводит текущий турнир максимально убедительно и без сбоев, чего не скажешь о других серьезных соперницах, не добравшихся до решающих стадий.

    Россиянка на пути к полуфиналу обыграла одну местную теннисистку в лице Кароль Монне, а также двух соотечественниц.

    Последний матч против Рахимовой получился также в одну калитку, поэтому вполне можно говорить о Варваре как о фаворитке и предстоящего поединка против Парри.

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    Если Грачева с первых розыгрышей матч будет диктовать игру и действовать агрессивно на подаче соперницы, то спокойно выиграет путёвку в финал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую спортсменку в этом поединке: победа Парри — 2.99, победа Грачевой — 1.37.

    Прогноз: Парри постарается оказать должное сопротивление, но у неё не получится это сделать.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Грачева максимально быстро управится со своей соперницей.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.87.

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    Парри — Грачева: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на теннис. Грачева разберётся с талантливой француженкой?
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