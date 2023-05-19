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    Сможет ли Грачева обыграть Рахимову?

    Рахимова — Грачева. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Париже 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Грачева
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    Варвара Грачева
    Россиянки Варвара Грачева и Камилла Рахимова встретятся в четвертьфинале турнира в Париже. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Рахимова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рахимова

    Камилла уверенно преодолела предыдущие раунды. Более того, она уже успела преподнести сенсацию.

    Во втором круге Рахимова одержала уверенную победу над Миррой Андреевой (6:2, 6:4), которая в начале месяца сенсационно дошла до четвертого круга на крупном турнире в Мадриде.

    В стартовом матче Камилла спокойно разобралась с Полиной Кудерметовой — 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе Рахимова не прошла ни одного раунда в Риме, сразу же уступив Каролине Муховой. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер.

    Также стоит отметить, что в начале апреля Рахимова добралась до четвертьфинала на грунтовом турнире в Боготе.

    Грачева

    Варвара тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд на грунте.

    Ранее она прошла лишь один раунд в Чарльстоне и не выиграла ни одного матча в Мадриде и Риме.

    В Париже Грачева начала с победы над француженкой Кароль Монне — 6:1, 3:6, 6:3.

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    Дальше была разгромная победа над Оксаной Селехметьевой со счетом 6:0, 6:3.

    Пока что главными достижением Варвары в этом году остается выход в финал турнира в Остине. Кроме того, в марте она добралась до четвертого раунда на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Прогноз и ставка

    На Рахимову в этом матче можно поставить за 2.50, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.50.

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    У Варвары в этом году было много классных матчей, но все равно не факт, что в предстоящем она спокойно остановит еще одну соотечественницу.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.94.

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    Рахимова — Грачева: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Грачева обыграть Рахимову?
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