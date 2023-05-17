Две россиянки в лице Оксаны Сехметьевой и Варвары Грачевой встретятся во втором круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 17 мая, начало — в 13:30 мск. Селехметьева — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оксана Селехметьева

Селехметьевой только 20 лет и она время от времени попадает в основную сетку рейтинговых соревнований.

Пока что Оксане явно не хватает стабильности и стойкости характера, поскольку не раз было заметно, как она разваливалась по ходу матча, когда у неё совершенно ничего не получалось.

На турнире в Париже она провела один матч, где обыграла молодую австрийку Краус, но это не дает гарантии на проход Грачевой.

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Оксана будет стараться, но расклад сил изначально не в её пользу, и Грачева не будет с ней церемониться.

Варвара Грачева

Грачева является одной из надежд российского женского тенниса и на неё возлагаются большие надежды, как со стороны болельщиков, так и со стороны теннисных экспертов.

На последних турнирах у Варвары игра шла не очень убедительно, но на престижной хардовой связке в Индиан-Уэллсе и Майами она добиралась до четвертого круга соревнований.

У Грачевой есть навыки игры у сетки, поэтому она с не очень рейтинговыми соперницами частенько практикует игру в ближнем бою.

В матче против Селехметьевой расклад сил целиком и полностью в пользу Варвары. Если она не будет придумывать ничего лишнего, то спокойно разберется с молодой соперницей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Саснович — 1.41, победа Бюрель — 2.90.

Прогноз: Саснович будет фавориткой игры, если не будет чудить на ровном месте.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Все может повернуться так, что Бюрель навяжет борьбу и все затянется в этом матче.

Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 1.78.