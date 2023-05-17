Оксана Селехметьева
Селехметьевой только 20 лет и она время от времени попадает в основную сетку рейтинговых соревнований.
Пока что Оксане явно не хватает стабильности и стойкости характера, поскольку не раз было заметно, как она разваливалась по ходу матча, когда у неё совершенно ничего не получалось.
На турнире в Париже она провела один матч, где обыграла молодую австрийку Краус, но это не дает гарантии на проход Грачевой.
Оксана будет стараться, но расклад сил изначально не в её пользу, и Грачева не будет с ней церемониться.
Варвара Грачева
Грачева является одной из надежд российского женского тенниса и на неё возлагаются большие надежды, как со стороны болельщиков, так и со стороны теннисных экспертов.
На последних турнирах у Варвары игра шла не очень убедительно, но на престижной хардовой связке в Индиан-Уэллсе и Майами она добиралась до четвертого круга соревнований.
У Грачевой есть навыки игры у сетки, поэтому она с не очень рейтинговыми соперницами частенько практикует игру в ближнем бою.
В матче против Селехметьевой расклад сил целиком и полностью в пользу Варвары. Если она не будет придумывать ничего лишнего, то спокойно разберется с молодой соперницей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Саснович — 1.41, победа Бюрель — 2.90.
Прогноз: Саснович будет фавориткой игры, если не будет чудить на ровном месте.
Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.97.
Альтернативный прогноз: Все может повернуться так, что Бюрель навяжет борьбу и все затянется в этом матче.
Альтернативная ставка: ТБ 20 с коэффициентом 1.78.