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    Чоричу и Карбальесу-Баэне понадобится третий сет?

    Чорич — Карбальес-Баэна. Прогноз (к. 2.60) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Карбальес-Баэна
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 15 Мая 2023 года

    Чорич

    У Борны в предыдущем раунде был сумасшедший матч против Тьяго Монтейро.

    Хорват дожал бразильца только на решающем тай-брейке — 4:6, 7:6, 7:6. Похоже, он ожидал такого сопротивления. На тай-брейке второго сета Монтейро не реализовал матчбол.

    В начале мая Чорич здорово провел «Мастерс» в Мадриде, сумев дойти до полуфинала. Возможно, ему чуть-чуть повезлор с сеткой, но в любом случае это серьезный успех.
    В 1/2-й Чорич проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6).

    Интересно, что перед турниром в столице Испании у Борны была серия из пяти поражений. Похоже, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на «Мастерсе».

    В первом раунде испанец одержал победу над боливийцем Уго Дельеном — 6:2, 6:3.

    В следующем матче Карбальес-Баэна выиграл у британца Дэна Эванса — 7:6, 5:7, 6:4. В решающем сете он ни разу не потерял подачу и сделал ключевой брейк при счете 5:4.

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    В Мадриде Карбальес-Баэна выиграл у бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Александру Звереву (7:6, 5:7, 0:6).

    В начале апреля Роберто выиграл грунтовый турнир в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.53.

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    Вряд ли испанец сможет остановить упертого Борну, но и на разгромную победу хорвата тоже вряд ли стоит рассчитывать.

    Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.

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    Чорич — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Чоричу и Карбальесу-Баэне понадобится третий сет?
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