Чорич
У Борны в предыдущем раунде был сумасшедший матч против Тьяго Монтейро.
Хорват дожал бразильца только на решающем тай-брейке — 4:6, 7:6, 7:6. Похоже, он ожидал такого сопротивления. На тай-брейке второго сета Монтейро не реализовал матчбол.
В начале мая Чорич здорово провел «Мастерс» в Мадриде, сумев дойти до полуфинала. Возможно, ему чуть-чуть повезлор с сеткой, но в любом случае это серьезный успех.
В 1/2-й Чорич проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6).
Интересно, что перед турниром в столице Испании у Борны была серия из пяти поражений. Похоже, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.
Карбальес-Баэна
Роберто тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на «Мастерсе».
В первом раунде испанец одержал победу над боливийцем Уго Дельеном — 6:2, 6:3.
В следующем матче Карбальес-Баэна выиграл у британца Дэна Эванса — 7:6, 5:7, 6:4. В решающем сете он ни разу не потерял подачу и сделал ключевой брейк при счете 5:4.
В Мадриде Карбальес-Баэна выиграл у бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Александру Звереву (7:6, 5:7, 0:6).
В начале апреля Роберто выиграл грунтовый турнир в Марракеше.
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.53.
Вряд ли испанец сможет остановить упертого Борну, но и на разгромную победу хорвата тоже вряд ли стоит рассчитывать.
Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.