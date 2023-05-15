Хорват Борна Чорич сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

У Борны в предыдущем раунде был сумасшедший матч против Тьяго Монтейро.

Хорват дожал бразильца только на решающем тай-брейке — 4:6, 7:6, 7:6. Похоже, он ожидал такого сопротивления. На тай-брейке второго сета Монтейро не реализовал матчбол.

В начале мая Чорич здорово провел «Мастерс» в Мадриде, сумев дойти до полуфинала. Возможно, ему чуть-чуть повезлор с сеткой, но в любом случае это серьезный успех.

В 1/2-й Чорич проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 3:6).

Интересно, что перед турниром в столице Испании у Борны была серия из пяти поражений. Похоже, ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

Карбальес-Баэна

Роберто тем временем впервые в сезоне выиграл два матча подряд на «Мастерсе».

В первом раунде испанец одержал победу над боливийцем Уго Дельеном — 6:2, 6:3.

В следующем матче Карбальес-Баэна выиграл у британца Дэна Эванса — 7:6, 5:7, 6:4. В решающем сете он ни разу не потерял подачу и сделал ключевой брейк при счете 5:4.

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В Мадриде Карбальес-Баэна выиграл у бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Александру Звереву (7:6, 5:7, 0:6).

В начале апреля Роберто выиграл грунтовый турнир в Марракеше.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.53.

Вряд ли испанец сможет остановить упертого Борну, но и на разгромную победу хорвата тоже вряд ли стоит рассчитывать.

Ставка — победа Чорича + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.