Мартон Фучович
Фучович в очередной раз подтвердил статус грунтового игрока и предельно легко разобрался с Алексом Де Минором в минувшем круге.
У Мартона летят удар, и он пользуется им в полной мере. Австралиец даже вздохнуть нее могу после форхендов венгра.
Количество невынужденных ошибок у венгерского теннисиста минимальное, поэтому Норри будет тяжело что-то ждать.
Если британец будет себя вести максимально пассивно, то Фучович просто разнесёт его «виннерсами» с разных позиций.
Кэмерон Норри
Форма Норри оставляет большие вопросы на текущий момент времени. Кэмерон старается вспомнить различные грунтовые приемы, но на практике пока что не получается это сделать.
У британца был отрезок в этом году, когда он одержал восемь побед подряд, но все это произошло ещё в феврале, когда он выиграл грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.
С тех пор утекло много времени, и Норри до сих пор не может поймать свою игру, а «Ролан Гаррос» уже на носу.
В игре против Фучовича будет очень несладко, поскольку венгр на коне и готов оприходовать очередного сильного соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британского теннисиста в этом поединке: победа Фучовича — 2.68, победа Норри — 1.48.
Прогноз: Норри по рейтингу куда выше, но Фучович в данный момент времени опаснее.
Ставка: П2 за 2.68.
Альтернативный прогноз: В этой встрече перспектива трех сетов чрезвычайно высока.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.