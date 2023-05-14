Венгр Мартон Фучович и британец Кэмерон Норри встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Фучович — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мартон Фучович

Фучович в очередной раз подтвердил статус грунтового игрока и предельно легко разобрался с Алексом Де Минором в минувшем круге.

У Мартона летят удар, и он пользуется им в полной мере. Австралиец даже вздохнуть нее могу после форхендов венгра.

Количество невынужденных ошибок у венгерского теннисиста минимальное, поэтому Норри будет тяжело что-то ждать.

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Если британец будет себя вести максимально пассивно, то Фучович просто разнесёт его «виннерсами» с разных позиций.

Кэмерон Норри

Форма Норри оставляет большие вопросы на текущий момент времени. Кэмерон старается вспомнить различные грунтовые приемы, но на практике пока что не получается это сделать.

У британца был отрезок в этом году, когда он одержал восемь побед подряд, но все это произошло ещё в феврале, когда он выиграл грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.

С тех пор утекло много времени, и Норри до сих пор не может поймать свою игру, а «Ролан Гаррос» уже на носу.

В игре против Фучовича будет очень несладко, поскольку венгр на коне и готов оприходовать очередного сильного соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британского теннисиста в этом поединке: победа Фучовича — 2.68, победа Норри — 1.48.

Прогноз: Норри по рейтингу куда выше, но Фучович в данный момент времени опаснее.

Ставка: П2 за 2.68.

Альтернативный прогноз: В этой встрече перспектива трех сетов чрезвычайно высока.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.