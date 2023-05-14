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    Венгр пройдет дальше по турниру?

    Фучович — Норри. Прогноз, ставка (к. 2.68) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Норри
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович и британец Кэмерон Норри встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Фучович — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года
    Мартон Фучович
  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 16:00 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Мартон Фучович

    Фучович в очередной раз подтвердил статус грунтового игрока и предельно легко разобрался с Алексом Де Минором в минувшем круге.

    У Мартона летят удар, и он пользуется им в полной мере. Австралиец даже вздохнуть нее могу после форхендов венгра.

    Количество невынужденных ошибок у венгерского теннисиста минимальное, поэтому Норри будет тяжело что-то ждать.

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    Если британец будет себя вести максимально пассивно, то Фучович просто разнесёт его «виннерсами» с разных позиций.

    Кэмерон Норри

    Форма Норри оставляет большие вопросы на текущий момент времени. Кэмерон старается вспомнить различные грунтовые приемы, но на практике пока что не получается это сделать.

    У британца был отрезок в этом году, когда он одержал восемь побед подряд, но все это произошло ещё в феврале, когда он выиграл грунтовый турнир в Рио-де-Жанейро.

    С тех пор утекло много времени, и Норри до сих пор не может поймать свою игру, а «Ролан Гаррос» уже на носу.

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    В игре против Фучовича будет очень несладко, поскольку венгр на коне и готов оприходовать очередного сильного соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британского теннисиста в этом поединке: победа Фучовича — 2.68, победа Норри — 1.48.

    Прогноз: Норри по рейтингу куда выше, но Фучович в данный момент времени опаснее.

    Ставка: П2 за 2.68.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече перспектива трех сетов чрезвычайно высока.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.

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    Фучович — Норри: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Венгр пройдет дальше по турниру?
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