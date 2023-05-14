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    Синнер легко расправится с перспективным игроком?

    Шевченко — Синнер. Прогноз, ставка (к. 2.01) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Синнер
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    Янник Синнер
    Россиянин Александр Шевченко и итальянец Янник Синнер встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года

    Александр Шевченко

    Александр Шевченко пока что претендует едва ли не на главное открытие этого года, поскольку его стремительный прогресс не замедляется, а наоборот растет.

    Он уже зашёл в сотню лучших и не собирается останавливаться на достигнутом. В матче против Синнера ему будет неимоверное тяжело, но постараться напрячь итальянца можно.

    В этом году Александр выиграл мадридский «челленджер», который проводился аккурат перед самим «Мастерсом». В финале он обыграл аргентинца Качина.

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    Если у Шевченко будет хороший прием и глубокий отыгрыш, то в игре против Синнера он будет оставаться максимально долгое время.

    Янник Синнер

    Синнер по первому матчу на турнире в полном порядке и вдоволь отдохнул после решающей недели турнира в Барселоне.

    Австралиец пытался создать ему какие-то сложности по матчу, но все его попытки итальянец пресекал на корню.

    В полном здравии Янник является одним из главных претендентов на титул, поэтому он постарается максимально довольным приехать в Париж, завоевав титул в Риме.

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    Но пока нужно справиться с задиристым Шевченко, который явно не преклоняется перед авторитетами и грает всегда на победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянского теннисиста в этом поединке: победа Шевченко — 7.50, победа Синнера — 1.09.

    Прогноз: Шевченко может перегореть, а Синнер не замедлит этим воспользоваться.

    Ставка: Ф2 (-6) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке Шевченко так просто не сдастся на милость итальянцу.

    Альтернативная ставка: ТБ 19 с коэффициентом 1.83.

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    Шевченко — Синнер: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Синнер легко расправится с перспективным игроком?
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