Александр Шевченко
Александр Шевченко пока что претендует едва ли не на главное открытие этого года, поскольку его стремительный прогресс не замедляется, а наоборот растет.
Он уже зашёл в сотню лучших и не собирается останавливаться на достигнутом. В матче против Синнера ему будет неимоверное тяжело, но постараться напрячь итальянца можно.
В этом году Александр выиграл мадридский «челленджер», который проводился аккурат перед самим «Мастерсом». В финале он обыграл аргентинца Качина.
Если у Шевченко будет хороший прием и глубокий отыгрыш, то в игре против Синнера он будет оставаться максимально долгое время.
Янник Синнер
Синнер по первому матчу на турнире в полном порядке и вдоволь отдохнул после решающей недели турнира в Барселоне.
Австралиец пытался создать ему какие-то сложности по матчу, но все его попытки итальянец пресекал на корню.
В полном здравии Янник является одним из главных претендентов на титул, поэтому он постарается максимально довольным приехать в Париж, завоевав титул в Риме.
Но пока нужно справиться с задиристым Шевченко, который явно не преклоняется перед авторитетами и грает всегда на победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянского теннисиста в этом поединке: победа Шевченко — 7.50, победа Синнера — 1.09.
Прогноз: Шевченко может перегореть, а Синнер не замедлит этим воспользоваться.
Ставка: Ф2 (-6) за 2.01.
Альтернативный прогноз: В этом поединке Шевченко так просто не сдастся на милость итальянцу.
Альтернативная ставка: ТБ 19 с коэффициентом 1.83.