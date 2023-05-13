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    Сможет ли Музетти остановить Арнальди?

    Музетти — Арнальди. Прогноз (к. 2.43) и ставки на «Мастерс» в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Арнальди
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    Лоренцо Музетти
    Итальянцы Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:30 мск. Музетти — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Музетти

    В конце апреля Лоренцо неудачно выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Уже в первом матче он уступил немцу Яннику Ханфманну (4:6, 6:7).

    Зато перед этим Музетти добрался до полуфинала в Барселоне. Правда, здесь не обошлось без везения. После победы над Кэмероном Норри в третьего круге его ждала встреча с Янником Синнером, но соотечественник не смог выйти на матч из-за травмы.

    А в 1/2-й Музетти в очень напряженном матче проиграл греку Стефаносом Циципасом. Но сейчас уже ни у кого нет сомнений, что итальянец может играть на равных даже с такими соперникам.

    И лучшее тому подтверждение — победа над Новаком Джоковичем (4:6, 7:5, 6:4) в Монте-Карло. Другой вопрос, что Лоренцо пока не удается стабильно играть на таком уровне.

    Арнальди

    Маттео начал турнир с победы над бывшей восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом — 6:1, 4:6, 6:3.

    И после мадридского «Мастерса» этот результат уже нельзя назвать неожиданным.

    В испанской столице Арнальди сначала прошел непростую квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке.

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    Во втором раунде итальянец уверенно разобрался с норвежцем Каспером Руудом — 6:3, 6:4.

    В апреле Арнальди выиграл «челленджер» в Мурсии и прошел один раунд в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 1.36, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.15.

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    Интуиция подсказывает, что в разборках между двумя итальянцами на исход лучше не ставить. Судя по недавним матчам, Арнальди может удивить соотечественника.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Музетти — Арнальди: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Музетти остановить Арнальди?
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