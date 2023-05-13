Бернабе Сапата Миральес
Сапата Миральес умеет делать на грунте все, но искуснее всего у него получается менять темп в нужную ему сторону.
Благодаря этому умению, а также разнообразию ударов по длине и ширине, способен высосать всю жизнь из своего соперника.
Лучшим результатом по этому сезону является пока что полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, где него в матч за титул не пустил британец Кэмерон Норри.
В матче против Кублера нужно просто играть в свой теннис. А соперник все сделает сам, если будет совершать столько же ошибок, как в прошлой своей игре.
Джейсон Кублер
Джейсон Кублер в отличной форме и второй сезон подряд чувствует уверенность в своих силах. Он раскрывается с новых сторон, поэтому многие теннисные эксперты приятно удивлены таким преображением.
Австралиец провел сложный матч против швейцарца Хуслера, но все же смог продвинуться по турниру дальше.
У Джейсона многое не получалось в последнем поединки, а количество ошибок было просто запредельное.
В игре против Сапаты Миральса такие огрехи не пройдут бесследно. Если Кублер хочет пройти по турниру дальше, то ему предстоит значительно улучшать свою игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Сапаты Миральеса — 1.60, победа Эванса — 2.38.
Прогноз: Сапата Миральес выглядит более предпочтительным вариантом для победы, поскольку у Кублера ошибки сыплются, как из рога изобилия.
Ставка: Ф1 (-3) за 1.95.
Альтернативный прогноз: В этом поединке упорной борьбы не будет.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.03.