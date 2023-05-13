Испанец Бернабе Сапата Миральес и австралиец Джейсон Кублер встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Сапата Миральес — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бернабе Сапата Миральес

Сапата Миральес умеет делать на грунте все, но искуснее всего у него получается менять темп в нужную ему сторону.

Благодаря этому умению, а также разнообразию ударов по длине и ширине, способен высосать всю жизнь из своего соперника.

Лучшим результатом по этому сезону является пока что полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, где него в матч за титул не пустил британец Кэмерон Норри.

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В матче против Кублера нужно просто играть в свой теннис. А соперник все сделает сам, если будет совершать столько же ошибок, как в прошлой своей игре.

Джейсон Кублер

Джейсон Кублер в отличной форме и второй сезон подряд чувствует уверенность в своих силах. Он раскрывается с новых сторон, поэтому многие теннисные эксперты приятно удивлены таким преображением.

Австралиец провел сложный матч против швейцарца Хуслера, но все же смог продвинуться по турниру дальше.

У Джейсона многое не получалось в последнем поединки, а количество ошибок было просто запредельное.

В игре против Сапаты Миральса такие огрехи не пройдут бесследно. Если Кублер хочет пройти по турниру дальше, то ему предстоит значительно улучшать свою игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Сапаты Миральеса — 1.60, победа Эванса — 2.38.

Прогноз: Сапата Миральес выглядит более предпочтительным вариантом для победы, поскольку у Кублера ошибки сыплются, как из рога изобилия.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.95.

Альтернативный прогноз: В этом поединке упорной борьбы не будет.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.03.