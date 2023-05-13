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    Испанец не оставит шансов австралийцу?

    Сапата Миральес — Кублер. Прогноз, ставка (к. 1.95) на матч второго круга в Риме, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сапата Миральес — Кублер
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    Бернабе Сапата Миральес
    Испанец Бернабе Сапата Миральес и австралиец Джейсон Кублер встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Сапата Миральес — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бернабе Сапата Миральес

    Сапата Миральес умеет делать на грунте все, но искуснее всего у него получается менять темп в нужную ему сторону.

    Благодаря этому умению, а также разнообразию ударов по длине и ширине, способен высосать всю жизнь из своего соперника.

    Лучшим результатом по этому сезону является пока что полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро, где него в матч за титул не пустил британец Кэмерон Норри.

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    В матче против Кублера нужно просто играть в свой теннис. А соперник все сделает сам, если будет совершать столько же ошибок, как в прошлой своей игре.

    Джейсон Кублер

    Джейсон Кублер в отличной форме и второй сезон подряд чувствует уверенность в своих силах. Он раскрывается с новых сторон, поэтому многие теннисные эксперты приятно удивлены таким преображением.

    Австралиец провел сложный матч против швейцарца Хуслера, но все же смог продвинуться по турниру дальше.

    У Джейсона многое не получалось в последнем поединки, а количество ошибок было просто запредельное.

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    В игре против Сапаты Миральса такие огрехи не пройдут бесследно. Если Кублер хочет пройти по турниру дальше, то ему предстоит значительно улучшать свою игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Сапаты Миральеса — 1.60, победа Эванса — 2.38.

    Прогноз: Сапата Миральес выглядит более предпочтительным вариантом для победы, поскольку у Кублера ошибки сыплются, как из рога изобилия.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.95.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке упорной борьбы не будет.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.03.

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    Сапата Миральес — Кублер: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Испанец не оставит шансов австралийцу?
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