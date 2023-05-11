Серб Душан Лайович и португалец Нуну Боргеш встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 16:30 мск. Лайович — Боргеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Душан Лайович

Лайович играет в теннис очень даже прилично, но на совершенно новый уровень он пока что выйти не смог.

Хотя за прошедший месяц Душан смог выиграть престижный турнир на родине в Бане-Луке, где попутно смог обыграть Джоковича и Рублева.

За восемь последних поединков Лайович проиграл лишь один раз, который пришёлся на поединок против Штруффа в Мадриде.

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В игре против португальца с такими результатами расклад сил явно в его пользу, но португалец на грунте сопротивляется всегда и легкой жизни своему сопернику не даст.

Нуну Боргеш

Боргеш — добротный игрок, но который может добиваться успехов только на «челленджерах» и турнирах поменьше.

У него есть в арсенале несколько классных ударов, однако если играть исключительно на них, то ничего серьезного на дистанции не добиться.

У Нуну был отрезок в марте, когда он выиграл шесть матчей подряд и забрал себе турнир в американском Финиксе, обыграв в решающем поединке россиянина Шевченко.

В предстоящей игре против Лаовича будет крайне тяжело, но небольшие шансы на выигрыш матча все же есть.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в сербскоготеннисиста в этом поединке: победа Лайовича — 1.34, победа Боргеса — 3.26.

Прогноз: Душан сейчас очень хорошо себя чувствует на грунте и должен победить за явным преимуществом.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Несмотря на то, что по текущей форме преимущество на стороне Лайовича, но Боргеш окажется достойное

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.80.