Россиянка Анна Блинкова сыграет против египтянки Майар Шериф в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Шериф — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шериф

Майар приехала в Рим после невероятно успеха в Мадриде, благодаря которому поднялась в рейтинге на 43-е место.

В испанской столице египтянка дошла до четвертьфинала. Здесь же она впервые в карьере обыграла соперницу из топ-5.

В третьем раунде Шериф одержала победу над француженкой Каролин Гарсия (7:6, 6:3).

После этого 27-летняя теннисистка остановила бельгийку Элизу Мертенс, а уже в четвертьфинале проиграла Арине Соболенко.

Но ей удалось пошуметь даже в матче с белоруской. Майар сенсационно взяла первый сет — 6:2, 2:6, 1:6.

Также стоит отметить, что перед турниром в Мадриде Шериф дошла до полуфинала на грунтовом турнире ITF в Португалии.

Блинкова

Анна пока не лучшим образом проводит грунтовую часть сезона. До сих пор ей не удавалось пройти дальше второго раунда.

В Мадриде россиянка сразу же проиграла испанки Нурие Парризас-Диас (3:6, 0:6).

На турнире в испанском Реусе Блинкова выиграл в первом раунде у Камиллы Рахимовой, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.

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В Чарльстоне и на турнире ITF в португальском Оэйраше Анна выиграла по дному матчу.

В сезоне-2020 Блинкова дошла в Риме до третьего круга.

Прогноз и ставка

На Шериф в этом матче можно поставить за 1.42, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.87.

В прошлом году Анна уступила египтянке на грунте в Марбелье — 3:6, 4:6. И судя по тому, как Шериф играла в Мадриде, россиянку снова не ждет ничего хорошего.

Ставка — победа Шериф в двух сетах за 2.03.