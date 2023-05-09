Шериф
Майар приехала в Рим после невероятно успеха в Мадриде, благодаря которому поднялась в рейтинге на 43-е место.
В испанской столице египтянка дошла до четвертьфинала. Здесь же она впервые в карьере обыграла соперницу из топ-5.
В третьем раунде Шериф одержала победу над француженкой Каролин Гарсия (7:6, 6:3).
После этого 27-летняя теннисистка остановила бельгийку Элизу Мертенс, а уже в четвертьфинале проиграла Арине Соболенко.
Но ей удалось пошуметь даже в матче с белоруской. Майар сенсационно взяла первый сет — 6:2, 2:6, 1:6.
Также стоит отметить, что перед турниром в Мадриде Шериф дошла до полуфинала на грунтовом турнире ITF в Португалии.
Блинкова
Анна пока не лучшим образом проводит грунтовую часть сезона. До сих пор ей не удавалось пройти дальше второго раунда.
В Мадриде россиянка сразу же проиграла испанки Нурие Парризас-Диас (3:6, 0:6).
На турнире в испанском Реусе Блинкова выиграл в первом раунде у Камиллы Рахимовой, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.
В Чарльстоне и на турнире ITF в португальском Оэйраше Анна выиграла по дному матчу.
В сезоне-2020 Блинкова дошла в Риме до третьего круга.
Прогноз и ставка
На Шериф в этом матче можно поставить за 1.42, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.87.
В прошлом году Анна уступила египтянке на грунте в Марбелье — 3:6, 4:6. И судя по тому, как Шериф играла в Мадриде, россиянку снова не ждет ничего хорошего.
Ставка — победа Шериф в двух сетах за 2.03.