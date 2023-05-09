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    Сможет ли Блинкова взять реванш у Шериф?

    Шериф — Блинкова. Прогноз (к. 2.03) и ставки на турнир в Риме 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против египтянки Майар Шериф в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Шериф — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шериф

    Майар приехала в Рим после невероятно успеха в Мадриде, благодаря которому поднялась в рейтинге на 43-е место.

    В испанской столице египтянка дошла до четвертьфинала. Здесь же она впервые в карьере обыграла соперницу из топ-5.

    В третьем раунде Шериф одержала победу над француженкой Каролин Гарсия (7:6, 6:3).

    После этого 27-летняя теннисистка остановила бельгийку Элизу Мертенс, а уже в четвертьфинале проиграла Арине Соболенко.

    Но ей удалось пошуметь даже в матче с белоруской. Майар сенсационно взяла первый сет — 6:2, 2:6, 1:6.

    Также стоит отметить, что перед турниром в Мадриде Шериф дошла до полуфинала на грунтовом турнире ITF в Португалии.

    Блинкова

    Анна пока не лучшим образом проводит грунтовую часть сезона. До сих пор ей не удавалось пройти дальше второго раунда.

    В Мадриде россиянка сразу же проиграла испанки Нурие Парризас-Диас (3:6, 0:6).

    На турнире в испанском Реусе Блинкова выиграл в первом раунде у Камиллы Рахимовой, после чего уступила украинке Даяне Ястремской.

    Все прогнозы на теннис

    В Чарльстоне и на турнире ITF в португальском Оэйраше Анна выиграла по дному матчу.

    В сезоне-2020 Блинкова дошла в Риме до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    На Шериф в этом матче можно поставить за 1.42, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.87.

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    В прошлом году Анна уступила египтянке на грунте в Марбелье — 3:6, 4:6. И судя по тому, как Шериф играла в Мадриде, россиянку снова не ждет ничего хорошего.

    Ставка — победа Шериф в двух сетах за 2.03.

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    Шериф — Блинкова: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Блинкова взять реванш у Шериф?
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