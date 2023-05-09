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    Вондроушова снова обыграет Канепи с разгромным счетом?

    Канепи — Вондроушова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Риме 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Канепи — Вондроушова
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    Маркета Вондроушова
    Чешка Маркета Вондроушова сыграет против эстонки Кайи Канепи в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 15:00 мск. Канепи — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канепи

    Кайя в этом году выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA. Причем обе эти победы она одержала еще в начале января.

    После поражения от Паулы Бадосы на турнире в Аделаиде эстонка проиграла шесть матчей подряд.

    Канепи смогла прервать неприятную серию только на прошлой неделе на турнире ITF в Германии. Но и там она выступила так себе — уже во втором раунде 37-летняя теннисистка уступила 207-й ракетке мира словенке Далиле Яупович.

    В апреле Канепи провалила грунтовые турниры в Чарльстоне и Мадриде, не сумев в обоих случаях пройти хотя бы один круг.

    Вондроушова

    Маркета тем временем продолжает потихоньку подниматься в рейтинге после прошлогоднего падения.

    Правда, тут надо отметить, что чешка оказалась за пределами топ-50 из-за травмы. В прошлом году она не играла с середины апреля до конца октября.

    В текущем сезоне Вондроушова успела дойти до полуфинала в Линце, а также до четвертого круга на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

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    В Мадриде Маркета прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке. Во втором раунде 23-летняя теннисистка проиграла Магде Линетт (6:7, 6:4, 4:6).

    В сезоне-2020 Вондроушова дошла в Риме до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Вондроушовой. На Канепи в этом матче можно поставить за 7.40.

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    В январе Маркета спокойно обыграла эстонку в Аделаиде — 6:0, 6:4. И вполне вероятно, что предстоящий матч тоже завершится разгромным поражением Канепи.

    Ставка — победа Вондроушовой с форой по геймам (-6,5) за 1.97.

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    Канепи — Вондроушова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Вондроушова снова обыграет Канепи с разгромным счетом?
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