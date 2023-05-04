Томми Пол
Американский игрок делает все возможное, чтобы не утратить форму после удачного мэйджора в Австралии, но пока не очень получается.
Если на харде у Томми Пола дела более, чем спорятся, то на грунте совсем иная песня. Тем более американец проиграл уже два грунтовых поединка на старте турниров в родном Хьюстоне и испанском Мадриде.
Но даже с такой ужасной подготовкой он должен разбираться с Бланкано, как матерый игрок тура с молодым игроком, не имеющим стержня в виде стойкого характера.
Жоффри Бланкано
Французский теннисист не может прыгнуть выше своего уровня, поэтому Бланкано по делу находится в середине второй сотне рейтинга к 24 годам и прогресса в ближайшем будущем не намечается.
Жоффри провел поединок первого круга со сравнимым по силам соперников в лице Ивана Гахова и не оставил ему никаких шансов.
Бланкано мог бы обыграть ещё кого-нибудь на пути к более высокой стадии турнира, но ему на пути попался Пол, который просто размажет француза по корту.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американского теннисиста в этом поединке: победа Пола — 1.27, победа Бланкано — 3.57.
Прогноз: Пол разгромит своего соперника, несмотря на не очень хорошие кондиции на грунте.
Ставка: Ф1 (-5.5) за 2.41.
Альтернативный прогноз: Несмотря на то отвратительную игру Пола на грунте, в этом матче он победит с запасом.
Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.95.