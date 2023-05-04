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    Американец разгромит соперника?

    Пол — Бланкано. Прогноз, ставка на матч второго круга в Экс-ан-Провансе, 04 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Бланкано
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол и француз Жоффри Бланкано встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 15:00 мск. Пол — Бланкано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Томми Пол

    Американский игрок делает все возможное, чтобы не утратить форму после удачного мэйджора в Австралии, но пока не очень получается.

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    Если на харде у Томми Пола дела более, чем спорятся, то на грунте совсем иная песня. Тем более американец проиграл уже два грунтовых поединка на старте турниров в родном Хьюстоне и испанском Мадриде.

    Но даже с такой ужасной подготовкой он должен разбираться с Бланкано, как матерый игрок тура с молодым игроком, не имеющим стержня в виде стойкого характера.

    Жоффри Бланкано

    Французский теннисист не может прыгнуть выше своего уровня, поэтому Бланкано по делу находится в середине второй сотне рейтинга к 24 годам и прогресса в ближайшем будущем не намечается.

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    Жоффри провел поединок первого круга со сравнимым по силам соперников в лице Ивана Гахова и не оставил ему никаких шансов.

    Бланкано мог бы обыграть ещё кого-нибудь на пути к более высокой стадии турнира, но ему на пути попался Пол, который просто размажет француза по корту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американского теннисиста в этом поединке: победа Пола — 1.27, победа Бланкано — 3.57.

    Прогноз: Пол разгромит своего соперника, несмотря на не очень хорошие кондиции на грунте.

    Ставка: Ф1 (-5.5) за 2.41.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на то отвратительную игру Пола на грунте, в этом матче он победит с запасом.

    Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.95.

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    Пол — Бланкано: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Американец разгромит соперника?
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