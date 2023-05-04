Американец Томми Пол и француз Жоффри Бланкано встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 15:00 мск. Пол — Бланкано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Томми Пол

Американский игрок делает все возможное, чтобы не утратить форму после удачного мэйджора в Австралии, но пока не очень получается.

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Если на харде у Томми Пола дела более, чем спорятся, то на грунте совсем иная песня. Тем более американец проиграл уже два грунтовых поединка на старте турниров в родном Хьюстоне и испанском Мадриде.

Но даже с такой ужасной подготовкой он должен разбираться с Бланкано, как матерый игрок тура с молодым игроком, не имеющим стержня в виде стойкого характера.

Жоффри Бланкано

Французский теннисист не может прыгнуть выше своего уровня, поэтому Бланкано по делу находится в середине второй сотне рейтинга к 24 годам и прогресса в ближайшем будущем не намечается.

Жоффри провел поединок первого круга со сравнимым по силам соперников в лице Ивана Гахова и не оставил ему никаких шансов.

Бланкано мог бы обыграть ещё кого-нибудь на пути к более высокой стадии турнира, но ему на пути попался Пол, который просто размажет француза по корту.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американского теннисиста в этом поединке: победа Пола — 1.27, победа Бланкано — 3.57.

Прогноз: Пол разгромит своего соперника, несмотря на не очень хорошие кондиции на грунте.

Ставка: Ф1 (-5.5) за 2.41.

Альтернативный прогноз: Несмотря на то отвратительную игру Пола на грунте, в этом матче он победит с запасом.

Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.95.