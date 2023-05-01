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    Испанка не оставит шансов сопернице на родных кортах?

    Паола Бадоса — Мария Саккари. Прогноз, ставка на матч четвертого круга в Мадриде, 01 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паола Бадоса — Мария Саккари
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    Паола Бадоса
    Испанка Паола Бадоса и гречанка Мария Саккари встретятся в четвертом круге мадридского «Мастерса». Матч пройдет 01 мая, начало — в 17:00 мск. Паола Бадоса — Мария Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 01 Мая 2023 года

    Паола Бадоса

    Испанская теннисистка постепенно начинает прибавлять на грунте и начинает напоминать саму себя образца прошлого сезона. Бадоса уже провела пару вполне себе содержательных земляных турниров, а в Мадриде намеревается дойти как можно дальше.

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    Другое дело, что ей предстоит играть с максимально сильной соперницей, какая ей могла достаться на этой стадии. Саккари будет крайне тяжёлым испытанием, которое ужен е раз закаляло испанку по прошлому сезону.

    В матче против гречанки необходимо играть исключительно по восходящему мячу. Это не так просто, поскольку Саккари постоянно нагнетает темп. Но у Паолы достаточно ресурса, чтобы усмирить свою соперницу.

    Мария Саккари

    У Марии по карьере уже достаточное количество разочарований, которые не переросли в депрессию и убогое мышление о никчемности своего бытия в женском теннисе.

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    Это хорошее качество, сигнализирующее о наличии у Марии характера, позволяющего ей преодолевать сложности. Но больших побед у спортсменки из Греции по карьере, как не был, так и нет.

    По этому сезону уже было несколько классных турниров. На которых Саккари забиралась максимально далеко по сетке. Никто не говорит, что ей не по силам обыграть Бадосу, но для этого нужно сыграть сильнее, чем просто хорошо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.47, победа Саккари — 2.70.

    Прогноз: Испанка мощнее и стабильнее. Тем более будет играть при своих трибунах.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 2.29.

    Альтернативный прогноз: В этой игре Мария не будет уступать своей сопернице ничего. Поэтому мы вполне можем рассчитывать на затяжной матч.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.87.

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    Паола Бадоса — Мария Саккари: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Испанка не оставит шансов сопернице на родных кортах?
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