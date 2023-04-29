Россиянин Рома Сафиуллин сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 13:30 мск. Пол — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми в этом году до сих пор провел лишь один матч на грунте. В начале месяца он проиграл немцу Яннику Ханфманну в первом круге турнира в Хьюстоне.

В прошлом году он слабо провел грунтовую часть сезона, выиграв лишь два из восьми матчей на этом покрытии.

Все основные успехи Пола связаны, конечно же, с хардом. В начале текущего сезона американец добрался до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

А еще через месяц Пол вышел в финал на турнире в Акапулько. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами он тоже показал неплохой результат, выиграв по два матча.

Сафиуллин

Роман все-таки умеет удивлять. Иногда он проводит матчи, после которых его соперники удивляются, почему он до сих пор не поднимался в рейтинге выше 82-го места.

Матч первого круга против Николаса Харри как раз из этой серии.

Роман дожал опытного чилийского грунтовика в третьем сете — 6:2, 3:6, 6:3.

Российский теннисист здорово провел геймы на своей подаче, взяв 84 процента очков на первом мяче и 71 — на втором.

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Но также стоит отметить, что для Сафиуллина это была всего лишь вторая победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.48, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.65.

С учетом того, что американец явно не из тех, кто любит играть на грунте, можно предположить, что россиянин как минимум заставит нервничать еще одного сильного соперника.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.