Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против Онс Жабер из Туниса в полуфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. Швентек — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Ига второй год подряд дошла в Штутгарте до полуфинала. В прошлом сезоне она взяла титул, разгромив в финале Арину Соболенко.

В пятницу Швентек одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой — 4:6, 6:1, 6:2.

Соперницу хватило, по сути, только на первый сет. В дальнейшем польская теннисистка доминировала почти в каждом гейме.

Перед этим первая ракетка мира выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:4).

Также стоит отметить, что на этой неделе Швентек вернулась в тур после травмы, из-за которой пропустила крупный турнир в Майами и не поехала в Чарльстон.

Жабер

Онс в прошлом месяце вернулась после неприятной травмы колена. В Индиан-Уэллсе теннисистка из Туниса с трудом выиграла один матч, а в Майами сразу же уступила Варваре Грачевой.

Но сейчас Жабер в оптимальной форме.

В начале апреля Онс стала победительницей турнира в Чарльстоне. В финале ей удалось обыграть Белинду Бенчич.

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В Штутгарте четвертая ракетка мира начала с волевой победы над Аленой Остапенко, после чего разгромила Беатрис Хаддад-Майя.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.22, победу Жабер букмекеры предлагают за 4.30.

В прошлом году Ига обыграла Онс сразу в двух финалах — в Риме и на Открытом чемпионате США.

При этом Жабер дважды выиграла у Швентек в сезоне-2021. Но очевидно, что сейчас надо делать акцент только на прошлогодних матчах.

Как ни крути, а против Иги опасно ставить, несмотря на то, что у нее в этом году уже было несколько неудачных матчей. Другой вопрос, что ей вряд ли удастся обыграть Жабер с разгромным счетом.

Ставка — победа Швентек + тотал геймов больше 19,5 за 2.40.