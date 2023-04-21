Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти встретятся в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 13:00 мск. Музетти — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Лоренцо начал турнир с разгромной победы над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:3, 6:1. Этот матч стал для него всего лишь разминкой.

В следующем раунде Музетти выиграл у Кэмерона Норри — 3:6, 6:4, 6:1. Здесь показательным стал третий сет — опытный британец просто капитулировал.

И этот результат уже ни для не стал сюрпризом. По одной простой причине — на прошлой неделе Музетти одержал победу над Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

В игре против серба Лоренцо идеально провел третий сет, так и не позволив лучшему теннисисту мира сделать обратный брейк.

Синнер

Янник в первом матче спокойно выиграл у аргентинца Диего Шварцмана — 6:2, 6:4.

Итальянец воспользовался ужасной игрой соперника на подаче, реализовав шесть брейк-пойнтов.

В четверг Синнер одержал победу над Есихито Нисиокой — 6:1, 4:6, 6:3.

Во второй партии итальянец явно не ожидал, что соперник так мощно прибавит. При этом Синнер допускал чересчур много ошибок на второй подаче (взял лишь 17 процентов очков).

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Синнер дошел до четвертьфинала на четвертом турнире подряд и седьмой раз в сезоне.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 3.10, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.37.

На прошлой неделе Янник разгромил Лоренцо в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 6:2. Но здесь надо учитывать, что Музетти играл на следующий день после триумфа в изнурительном матче с Джоковичем.

На этот раз Синнера ждет куда более сложный матч. Соперник наверняка сделал определенные выводы. И также стоит отметить, что у Янника на этой неделе не очень идет игра на своей подаче.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.