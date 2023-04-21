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    Музетти возьмет реванш у Синнера?

    Музетти — Синнер. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти встретятся в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 13:00 мск. Музетти — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо начал турнир с разгромной победы над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:3, 6:1. Этот матч стал для него всего лишь разминкой.

    В следующем раунде Музетти выиграл у Кэмерона Норри — 3:6, 6:4, 6:1. Здесь показательным стал третий сет — опытный британец просто капитулировал.

    И этот результат уже ни для не стал сюрпризом. По одной простой причине — на прошлой неделе Музетти одержал победу над Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    В игре против серба Лоренцо идеально провел третий сет, так и не позволив лучшему теннисисту мира сделать обратный брейк.

    Синнер

    Янник в первом матче спокойно выиграл у аргентинца Диего Шварцмана — 6:2, 6:4.

    Итальянец воспользовался ужасной игрой соперника на подаче, реализовав шесть брейк-пойнтов.

    В четверг Синнер одержал победу над Есихито Нисиокой — 6:1, 4:6, 6:3.

    Во второй партии итальянец явно не ожидал, что соперник так мощно прибавит. При этом Синнер допускал чересчур много ошибок на второй подаче (взял лишь 17 процентов очков).

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    Синнер дошел до четвертьфинала на четвертом турнире подряд и седьмой раз в сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 3.10, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.37.

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    На прошлой неделе Янник разгромил Лоренцо в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:2, 6:2. Но здесь надо учитывать, что Музетти играл на следующий день после триумфа в изнурительном матче с Джоковичем.

    На этот раз Синнера ждет куда более сложный матч. Соперник наверняка сделал определенные выводы. И также стоит отметить, что у Янника на этой неделе не очень идет игра на своей подаче.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Музетти — Синнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Музетти возьмет реванш у Синнера?
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