Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:30 мск. Эванс — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Дэн в предыдущем матче выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:3.

И чересчур уверенной эту победу не назовешь. По ходу матча британец отыграл 10 брейк-

пойнтов.

На прошлой неделе Эванс не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло, сразу же проиграв Илье Ивашко (6:2, 2:6, 3:6).

В начале апреля Эванс дошел до полуфинала в Марракеше, но перед этим у него была серия из шести поражений.

Хачанов

Карен тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В среду Хачанов одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:4.

В этом матче у него не было какого-то заметного превосходства, но соперник все равно допустил несколько ошибок, которые в итоге стали ключевыми.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Хачанов прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло. Карен выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины и Ильи Ивашко, после чего уступил Андрею Рублеву.

Прогноз и ставка

На Эванса в этом матче можно поставить за 3.86, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.26.

Карен ранее ни разу не обыгрывал британца. В прошлом году он уступил Дэну на турнире в Вене со счетом 2:6, 2:6.

Но, похоже, настало время для реванша. Эванс сейчас явно не в лучшей форме, в отличие от россиянина.

Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.45.