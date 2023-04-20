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    Хачанов снова проиграет Эвансу?

    Эванс — Хачанов. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Барселоне 20 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Даниэль Эванс
    Прогноз и ставки на Эванс — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:30 мск. Эванс — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 20 Апреля 2023 года
    Даниэль Эванс
  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 16:30 Карен Хачанов Карен Хачанов
  • Россия
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    Эванс

    Дэн в предыдущем матче выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:3.

    И чересчур уверенной эту победу не назовешь. По ходу матча британец отыграл 10 брейк-
    пойнтов.

    На прошлой неделе Эванс не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло, сразу же проиграв Илье Ивашко (6:2, 2:6, 3:6).

    В начале апреля Эванс дошел до полуфинала в Марракеше, но перед этим у него была серия из шести поражений.

    Хачанов

    Карен тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В среду Хачанов одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:4.

    В этом матче у него не было какого-то заметного превосходства, но соперник все равно допустил несколько ошибок, которые в итоге стали ключевыми.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Хачанов прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло. Карен выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины и Ильи Ивашко, после чего уступил Андрею Рублеву.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 3.86, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.26.

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    Карен ранее ни разу не обыгрывал британца. В прошлом году он уступил Дэну на турнире в Вене со счетом 2:6, 2:6.

    Но, похоже, настало время для реванша. Эванс сейчас явно не в лучшей форме, в отличие от россиянина.

    Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.45.

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    Эванс — Хачанов: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов снова проиграет Эвансу?
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