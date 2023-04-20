Эванс
Дэн в предыдущем матче выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:3.
И чересчур уверенной эту победу не назовешь. По ходу матча британец отыграл 10 брейк-
пойнтов.
На прошлой неделе Эванс не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло, сразу же проиграв Илье Ивашко (6:2, 2:6, 3:6).
В начале апреля Эванс дошел до полуфинала в Марракеше, но перед этим у него была серия из шести поражений.
Хачанов
Карен тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В среду Хачанов одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 6:4.
В этом матче у него не было какого-то заметного превосходства, но соперник все равно допустил несколько ошибок, которые в итоге стали ключевыми.
На прошлой неделе Хачанов прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло. Карен выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины и Ильи Ивашко, после чего уступил Андрею Рублеву.
Прогноз и ставка
На Эванса в этом матче можно поставить за 3.86, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.26.
Карен ранее ни разу не обыгрывал британца. В прошлом году он уступил Дэну на турнире в Вене со счетом 2:6, 2:6.
Но, похоже, настало время для реванша. Эванс сейчас явно не в лучшей форме, в отличие от россиянина.
Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.45.