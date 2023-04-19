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    Де Минаур прервет победную серию Шевченко?

    Де Минаур — Шевченко. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против австралийца Алекса Де Минаура во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Де Минаур — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 19 Апреля 2023 года
    Алекс де Минаур
  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 13:30 Александр Шевченко (Россия) Александр Шевченко (Россия)
  • Барселона. Мужчины
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    Де Минаур

    Алекс открыл грунтовый сезон на прошлой неделе в Монте-Карло. В первом матче австралиец не оставил шансов британцу Энди Маррею — 6:1, 6:3.

    Де Минаур показал шикарный теннис против первой ракетки, но уже в следующем раунде уступил Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 2:6.

    Насколько хорош Де Минаур был в игре с Марреем, настолько же ужасно он провел встречу с немецкими теннисистом.

    В прошлом году Алекс дошел в Барселоне до полуфинала. Дальше его не пустил Карлос Алькарас.

    Шевченко

    Александр на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Мадриде, благодаря чему дебютировал в топ-100 и почти гарантировал себе место в основной сетке Ролан Гаррос.

    На турнире в столице Испании Шевченко в решающем матче выиграл у аргентинца Педро Качина (6:4, 6:3). В полуфинале против итальянца Франческо Пассаро россиянин отдал первый сет со счетом 0:6, но в итоге сделал камбэк.

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    В Барселона Шевченко начал с разгромной победы над итальянцем Лоренцо Джустино — 6:2, 6:2.

    Александр шикарно провел геймы на собственной подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта. И при этом он показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.79.

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    Надо признать, что Шевченко добился заметного прогресса. Помимо недавнего успеха в Мадриде, также надо не забывать о том, что ему удалось дойти до финала на «челленджере» в Финиксе, где состав участников был как минимум не слабее, чем на текущем турнире.

    Но все-таки есть подозрение, что Александру не хватит энергии на седьмой матч за неделю.

    Ставка — победа Де Минаура в двух сетах за 2.09.

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    Де Минаур — Шевченко: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на теннис. Де Минаур прервет победную серию Шевченко?
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