Россиянин Александр Шевченко сыграет против австралийца Алекса Де Минаура во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Де Минаур — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минаур

Алекс открыл грунтовый сезон на прошлой неделе в Монте-Карло. В первом матче австралиец не оставил шансов британцу Энди Маррею — 6:1, 6:3.

Де Минаур показал шикарный теннис против первой ракетки, но уже в следующем раунде уступил Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 2:6.

Насколько хорош Де Минаур был в игре с Марреем, настолько же ужасно он провел встречу с немецкими теннисистом.

В прошлом году Алекс дошел в Барселоне до полуфинала. Дальше его не пустил Карлос Алькарас.

Шевченко

Александр на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Мадриде, благодаря чему дебютировал в топ-100 и почти гарантировал себе место в основной сетке Ролан Гаррос.

На турнире в столице Испании Шевченко в решающем матче выиграл у аргентинца Педро Качина (6:4, 6:3). В полуфинале против итальянца Франческо Пассаро россиянин отдал первый сет со счетом 0:6, но в итоге сделал камбэк.

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В Барселона Шевченко начал с разгромной победы над итальянцем Лоренцо Джустино — 6:2, 6:2.

Александр шикарно провел геймы на собственной подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта. И при этом он показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

Прогноз и ставка

На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.79.

Надо признать, что Шевченко добился заметного прогресса. Помимо недавнего успеха в Мадриде, также надо не забывать о том, что ему удалось дойти до финала на «челленджере» в Финиксе, где состав участников был как минимум не слабее, чем на текущем турнире.

Но все-таки есть подозрение, что Александру не хватит энергии на седьмой матч за неделю.

Ставка — победа Де Минаура в двух сетах за 2.09.