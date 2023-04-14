Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей в третьем раунде одержал победу над Кареном Хачановым — 7:6. 6:2.

В первой партии оба здорово держали подачу, но Рублев в итоге чуть лучше провел тай-брейк.

А во втором сете Хачанов позволил сопернику сделать два брейка подряд. Первый Карен сразу же отыграл, а после второго Рублев почти перестал ошибаться.

Ключевым в этом матче стал, конечно же, тай-брейк в первом сете, после которого Хачанов явно поплыл в психологическом плане.

Рублев второй раз дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В сезоне-2021 он добрался до финала, в котором проиграл Стефаносу Циципасу.

Штруфф

Немецкий теннисист впервые в карьере дошел до четвертьфинала на грунтовом «Мастерса».

Безусловно, никто не ожидал от Штруффа столь успешного выступления на Лазурном берега. Для него уже сам факт выхода в основную сетку можно было считать неплохим достижением.

В четверг Ян-Леннард остановил Каспера Рууда — 6:1, 7:6.

Матч с норвежцем подтвердил, что победы Штруффа над Альбертом Рамосом и Алексом Де Минауром не было случайностью.

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Интересно, что во втором сете против Рууда немецкий теннисист вел 5:2, при счете 5:3 не реализовал два матчбола, но потом все-таки дожал четвертую ракетку мира на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.96.

Андрей выиграл четыре из семи предыдущих матчей против Яна-Леннарда. При этом их последняя встреча состоялась в сезоне-2021 — россиянин тогда уступил Штруффу в первом круге Ролан Гаррос.

В том же году Рублев с трудом выиграл у немца на «Мастерсе» в Риме.

В общем, предстоящий матч, скорее всего, точно не разочарует болельщиков и станет серьезным испытанием для нервной системы обоих теннисистов.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.