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    Рублев тоже проиграет Штруффу?

    Рублев — Штруфф. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Штруфф
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2023 года

    Рублев

    Андрей в третьем раунде одержал победу над Кареном Хачановым — 7:6. 6:2.

    В первой партии оба здорово держали подачу, но Рублев в итоге чуть лучше провел тай-брейк.

    А во втором сете Хачанов позволил сопернику сделать два брейка подряд. Первый Карен сразу же отыграл, а после второго Рублев почти перестал ошибаться.

    Ключевым в этом матче стал, конечно же, тай-брейк в первом сете, после которого Хачанов явно поплыл в психологическом плане.

    Рублев второй раз дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В сезоне-2021 он добрался до финала, в котором проиграл Стефаносу Циципасу.

    Штруфф

    Немецкий теннисист впервые в карьере дошел до четвертьфинала на грунтовом «Мастерса».

    Безусловно, никто не ожидал от Штруффа столь успешного выступления на Лазурном берега. Для него уже сам факт выхода в основную сетку можно было считать неплохим достижением.

    В четверг Ян-Леннард остановил Каспера Рууда — 6:1, 7:6.

    Матч с норвежцем подтвердил, что победы Штруффа над Альбертом Рамосом и Алексом Де Минауром не было случайностью.

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    Интересно, что во втором сете против Рууда немецкий теннисист вел 5:2, при счете 5:3 не реализовал два матчбола, но потом все-таки дожал четвертую ракетку мира на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.96.

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    Андрей выиграл четыре из семи предыдущих матчей против Яна-Леннарда. При этом их последняя встреча состоялась в сезоне-2021 — россиянин тогда уступил Штруффу в первом круге Ролан Гаррос.

    В том же году Рублев с трудом выиграл у немца на «Мастерсе» в Риме.

    В общем, предстоящий матч, скорее всего, точно не разочарует болельщиков и станет серьезным испытанием для нервной системы обоих теннисистов.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Рублев — Штруфф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев тоже проиграет Штруффу?
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