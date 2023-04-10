Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Максима Кресси в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Кресси — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кресси

Максим в начале минувшей недели не смог пройти первый круг в Марракеше, сразу же проиграв Роберто Карбальесу-Баэне (7:6, 3:6, 1:6).

И в ближайшее время у американца, скорее всего, будет много подобных результатов.

Грунт все-таки не то покрытие, на котором он может показывать свой лучший теннис.

А у Кресси, как известно, очень специфический стиль — мощнейшая подача и после нее сразу же выход к сетке. По-другому этот парень играть не умеет и, похоже, не хочет.

В прошлом году Кресси смог пройти первый круг только на одном грунтовом турнире. В остальных случаях он либо проигрывал в первом раунде, либо не мог пройти квалификацию.

Берреттини

У Маттео тем временем сезон вообще не задался. Итальянец пока что уверенно возглавляет список главных неудачников.

В прошлом месяце Берреттини не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, уступив Таро Даниэлю и Маккензи Макдональду соответственно.

Между этими турнирами бывшая шестая ракетка мира (сейчас — 22-я) успел заглянуть на «челленджер» в Финиксе, где в 1/4 финала сенсационно проиграл Александру Шевченко.

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В прошлом сезоне из-за постоянных травм Берреттини смог выступить лишь на двух грунтовых турнирах — в Рио-де-Жанейро и Гштааде. Но стоит отметить, что во втором случае ему удалось дойти до финала.

Прогноз и ставка

На Кресси в этом матче можно поставить за 4.05, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.24.

С одной стороны, действительно логично предположить, что на грунте у Маттео не должно быть проблем с американцем. Но проблема заключается в том, что, кроме самого итальянца, сейчас никто не скажет, в какой он форме. Есть подозрение, что не в самой оптимальной.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87. Лучше так, чем на исход — вполне вероятно, что Берреттини снова разочарует.