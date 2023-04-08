Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Кентена Алиса в полуфинале турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 18:30 мск. Рууд — Алис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер впервые в этом сезоне выиграл два матча подряд и дошел до полуфинала.

В пятницу Рууд одержал уверенную победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:3, 6:0.

Соперник норвежца, конечно, тоже очень «постарался» в этом матче. Баэс взял всего лишь 52 процента очков на первой подаче и 38 — на второй.

В первом матче на этой неделе Рууд одержал волевую победу над португальцем Жоау Соузой (4:6, 6:2, 6:2).

Алис

Кентен тем временем выиграл три матча на третьем турнире подряд. В марте он дошел до полуфинала на «челленджере» в Финиксе и до четвертого круга на «Мастерсе» в Майами.

В пятницу француз уверенно разобрался с Домиником Тимом — 6:1, 6:4.

Алис снова шикарно провел геймы на собственной подаче, взяв 85 процентов очков на первом мяче и 65 — на втором.

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При этом ему удалось реализовать три брейк-пойнта из трех. Бывшая третья ракетка мира оказался не готов к такому сопротивлению.

В предыдущих раундах Алис остановил португальца Нуну Боржеса и испанца Роберто Баутисту-Агута (7:6, 7:5).

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.25, победу Алиса букмекеры предлагают за 3.95.

Похоже, француза совершенно зря недооценивают. С такой игрой на подаче Алис вполне может создать проблемы и норвежскому теннисисту. Разгромная победа Рууда над нестабильным Баэсом — еще не показатель того, что он наконец-то набрал оптимальную форму.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.04.