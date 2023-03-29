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    Потапова на этот раз остановит Пегулу?

    Пегула — Потапова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Майами 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 02:00 мск. Пегула — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    Джессика второй год подряд дошла в Майами до четвертьфинала. В прошлом сезоне она не смогла преодолеть 1/2 финала.

    На текущем турнире американская теннисистка до сих пор не отдала ни одного сета.

    В предыдущем раунде Пегула одержала победу над полуфиналисткой Australian Open-2023 Магдой Линетт — 6:1, 7:5.

    В матче третьего круга Джессика выиграла у Даниэль Коллинс — 6:1, 7:6, а во втором раунде — у Кэтрин Себов (6:3, 6:1).

    В Индиан-Уэллсе Пегула проиграла в четвертом раунде чешке Петре Квитовой.

    Потапова

    Анастасия тем временем второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000.

    В четвертом раунде Потапова одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 7:6.

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    В этом матче ключевым моментом стала классная игра россиянки на приеме — ей удалось взять реализовать четыре из пяти брейк-пойнтов.

    Но пока что главным событием остается волевая победа Потаповой над Кори Гауфф в матче третьего круга — 6:7, 7:5, 6:2. Во второй партии 21-летняя россиянка отыгралась со счета 3:5.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.36, победу Потаповой букмекеры предлагают за 3.15.

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    Две недели назад Джессика с трудом выиграла у Анастасии в Индиан Уэллсе — 3:6, 6:4, 7:5.

    И судя по матчам с Гауфф и Чжэн Циньвэнь, Потапова снова станет серьезным препятствием для американки.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

    Ставки на исход в данном случае — не самый лучший вариант.

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    Пегула — Потапова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на теннис. Потапова на этот раз остановит Пегулу?
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