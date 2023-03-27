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    Хватит ли Рыбакиной сил на матч с Мертенс?

    Рыбакина — Мертенс. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Мертенс
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:00 мск. Рыбакина — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Елена не без труда прошла предыдущие раунды, дожав соперниц только в третьем сете.

    В первом матче Рыбакина выиграла у Анны Калинской — 7:5, 4:6, 6:3.

    Дальше была победа над испанкой Паулой Бадосой — 3:6, 7:5, 6:3. Во второй партии чемпионка Уимблдона-2022 уступала с брейком и отыграла матчбол. Решающий сет теннисистка из Казахстана провела почти идеально.

    Перед этим Рыбакина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе. В полуфинале Елена разгромила Игу Швентек (6:2, 6:2), а в финале ей удалось обыграть Арину Соболенко (7:6, 6:4).

    Победная серия Рыбакиной составляет уже восемь матчей.

    Мертенс

    Элиза тем временем отдала пока лишь один сет на этом турнире, хотя ей, в отличие от Рыбакиной, пришлось начинать с первого круга.

    В стартовом матче бельгийская теннисистка выиграла у американки Алисии Паркс — 6:1, 6:4.

    Во втором раунде Мертенс одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 4:6, 6:2, 6:2.

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    И здесь надо отдельно отметить, что во втором и третьем сете против россиянки Элиза ни разу не потеряла подачу. Более того, у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

    В третьем круге Мертенс выиграла у хорватки Петры Мартич — 6:4, 6:3.

    Мертенс второй раз в сезоне выиграла три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.23, победу Мертенс букмекеры предлагают за 4.20.

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    Для Елены это будет уже девятый матч за две недели. И вполне вероятно, что с каждым разом ей будет все сложнее в физическом плане.

    Плюс надо учитывать, что Мертенс не самая простая соперница.

    В общем, ставки на исход в данном случае лучше пропустить.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Рыбакина — Мертенс: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Рыбакиной сил на матч с Мертенс?
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