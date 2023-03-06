Гарсия
Каролин второй раз в сезоне дошла до финала. Месяц назад она сенсационно проиграла американке Алисии Паркс в решающем матче на турнире в Лионе.
После этого Гарсия не очень удачно выступила в Дохе. После тяжелейшей победы над Каролиной Муховой пятая ракетка мира уступила на решающем тай-брейке гречанке Марии Саккари.
В Монтерее Гарсия до сих пор не отдала ни одного сета.
В первом раунде Каролин спокойно выиграла у словенки Кайи Юван. Дальше были победы над Нурией Парризас-Диас и Майар Шериф, а в полуфинале француженка остановила бельгийку Элизу Мертенс.
Векич
Донна тем временем впервые в этом году добралась до финала.
Но даже сейчас можно сказать, что ее главным достижением в текущем сезоне по-прежнему остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне хорватку остановила будущая чемпионка Арина Соболенко (3:6, 2:6).
В Монтеррее Векич немного повезло. В первом круге она встречалась с Лесей Цуренко, которая мощно провела первый сет, но вскоре получила травму и была вынуждена сняться.
Во втором раунде Донна выиграла у американки Эммы Наварро, в четвертьфинале — у бельгийки Изалин Бонавентюр (6:2, 5:7, 7:6). А в полуфинале 31-я ракетка мира остановила китаянку Чжу Линь (7:5, 6:2).
Прогноз и ставка
На Гарсия в этом матче можно поставить за 1.41, победу Векич букмекеры предлагают за 2.91.
Как ни странно, на данный момент счет в противостоянии 5-4 в пользу Векич.
Правда, последний раз они встречались почти два года назад — хорватка выиграла у француженки в первом круге олимпийского турнира в Токио.
В общем, Донна знает, как играть против Гарсия, но на этот раз ей вряд ли удастся обыграть французскую теннисистку.
Ставка — победа Гарсия с форой по геймам (-3,5) за 2.00.