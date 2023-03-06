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    Гарсия обыграет Векич в главном матче недели

    Гарсия — Векич. Прогноз (к. 2.00) и ставки на финал турнира в Монтеррее 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Векич
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против хорватки Донны Векич в финал турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 6 марта, начало — в 01:30 мск. Гарсия — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарсия

    Каролин второй раз в сезоне дошла до финала. Месяц назад она сенсационно проиграла американке Алисии Паркс в решающем матче на турнире в Лионе.

    После этого Гарсия не очень удачно выступила в Дохе. После тяжелейшей победы над Каролиной Муховой пятая ракетка мира уступила на решающем тай-брейке гречанке Марии Саккари.

    В Монтерее Гарсия до сих пор не отдала ни одного сета.

    В первом раунде Каролин спокойно выиграла у словенки Кайи Юван. Дальше были победы над Нурией Парризас-Диас и Майар Шериф, а в полуфинале француженка остановила бельгийку Элизу Мертенс.

    Векич

    Донна тем временем впервые в этом году добралась до финала.

    Но даже сейчас можно сказать, что ее главным достижением в текущем сезоне по-прежнему остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне хорватку остановила будущая чемпионка Арина Соболенко (3:6, 2:6).

    В Монтеррее Векич немного повезло. В первом круге она встречалась с Лесей Цуренко, которая мощно провела первый сет, но вскоре получила травму и была вынуждена сняться.

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    Во втором раунде Донна выиграла у американки Эммы Наварро, в четвертьфинале — у бельгийки Изалин Бонавентюр (6:2, 5:7, 7:6). А в полуфинале 31-я ракетка мира остановила китаянку Чжу Линь (7:5, 6:2).

    Прогноз и ставка

    На Гарсия в этом матче можно поставить за 1.41, победу Векич букмекеры предлагают за 2.91.

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    Как ни странно, на данный момент счет в противостоянии 5-4 в пользу Векич.

    Правда, последний раз они встречались почти два года назад — хорватка выиграла у француженки в первом круге олимпийского турнира в Токио.

    В общем, Донна знает, как играть против Гарсия, но на этот раз ей вряд ли удастся обыграть французскую теннисистку.

    Ставка — победа Гарсия с форой по геймам (-3,5) за 2.00.

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    Гарсия — Векич: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на теннис. Гарсия обыграет Векич в главном матче недели
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