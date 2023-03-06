Француженка Каролин Гарсия сыграет против хорватки Донны Векич в финал турнира в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 6 марта, начало — в 01:30 мск. Гарсия — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарсия

Каролин второй раз в сезоне дошла до финала. Месяц назад она сенсационно проиграла американке Алисии Паркс в решающем матче на турнире в Лионе.

После этого Гарсия не очень удачно выступила в Дохе. После тяжелейшей победы над Каролиной Муховой пятая ракетка мира уступила на решающем тай-брейке гречанке Марии Саккари.

В Монтерее Гарсия до сих пор не отдала ни одного сета.

В первом раунде Каролин спокойно выиграла у словенки Кайи Юван. Дальше были победы над Нурией Парризас-Диас и Майар Шериф, а в полуфинале француженка остановила бельгийку Элизу Мертенс.

Векич

Донна тем временем впервые в этом году добралась до финала.

Но даже сейчас можно сказать, что ее главным достижением в текущем сезоне по-прежнему остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне хорватку остановила будущая чемпионка Арина Соболенко (3:6, 2:6).

В Монтеррее Векич немного повезло. В первом круге она встречалась с Лесей Цуренко, которая мощно провела первый сет, но вскоре получила травму и была вынуждена сняться.

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Во втором раунде Донна выиграла у американки Эммы Наварро, в четвертьфинале — у бельгийки Изалин Бонавентюр (6:2, 5:7, 7:6). А в полуфинале 31-я ракетка мира остановила китаянку Чжу Линь (7:5, 6:2).

Прогноз и ставка

На Гарсия в этом матче можно поставить за 1.41, победу Векич букмекеры предлагают за 2.91.

Как ни странно, на данный момент счет в противостоянии 5-4 в пользу Векич.

Правда, последний раз они встречались почти два года назад — хорватка выиграла у француженки в первом круге олимпийского турнира в Токио.

В общем, Донна знает, как играть против Гарсия, но на этот раз ей вряд ли удастся обыграть французскую теннисистку.

Ставка — победа Гарсия с форой по геймам (-3,5) за 2.00.