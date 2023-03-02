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    Рублев снова заставит нервничать

    Ван де Зандшульп — Рублев. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Дубае 2 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 15:30 мск. Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 02 Марта 2023 года

    Ван де Зандшульп

    Ботик второй раз в сезоне смог выиграть два матча подряд. В начале января он добрался до четвертьфинала в Пуне (Индия).

    В начале недели нидерландец одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 6:2.

    Чувствовалось, что для россиянина это был первый матч после паузы. Ботик отлично воспользовался ошибками полуфиналиста Australian Open-2023, реализовав четыре брейк-пойнта.

    Во втором круге ван де Зандшульп выиграл у Микаэля Имера — 3:6, 6:3, 6:3. Как и в предыдущем матче, нидерландцу снова помогли ошибки соперника.

    Рублев

    Андрей во втором круге стал участником пока что главного эпика на этой неделе.

    Рублев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.

    На тай-брейке второго сета россиянин спас пять матчболов подряд, отыгравшись со счета 1:6. Безумный камбэк, а испанец наверное до сих пор не может понять, как он умудрился отдать матч.

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    Примечательно, что в этом году Рублев отыграл уже 10 матчболов. Его нервной система можно только позавидовать.

    Рублев всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На ван де Зандшульпа можно поставить за 3.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.39.

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    Андрей ни разу не выигрывал в двух предыдущих матчах против Ботика. Два года назад он уступил нидерландцу в Санкт-Петербурге со счетом 3:6, 4:6.

    В принципе, сейчас тоже может произойти что угодно. У Рублева слишком часто случаются спады в игре.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97. В данном случае это оптимальный вариант.

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    Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова заставит нервничать
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