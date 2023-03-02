Ван де Зандшульп
Ботик второй раз в сезоне смог выиграть два матча подряд. В начале января он добрался до четвертьфинала в Пуне (Индия).
В начале недели нидерландец одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 6:2.
Чувствовалось, что для россиянина это был первый матч после паузы. Ботик отлично воспользовался ошибками полуфиналиста Australian Open-2023, реализовав четыре брейк-пойнта.
Во втором круге ван де Зандшульп выиграл у Микаэля Имера — 3:6, 6:3, 6:3. Как и в предыдущем матче, нидерландцу снова помогли ошибки соперника.
Рублев
Андрей во втором круге стал участником пока что главного эпика на этой неделе.
Рублев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.
На тай-брейке второго сета россиянин
Примечательно, что в этом году Рублев отыграл уже 10 матчболов. Его нервной система можно только позавидовать.
Рублев всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.
Прогноз и ставка
На ван де Зандшульпа можно поставить за 3.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.39.
Андрей ни разу не выигрывал в двух предыдущих матчах против Ботика. Два года назад он уступил нидерландцу в Санкт-Петербурге со счетом 3:6, 4:6.
В принципе, сейчас тоже может произойти что угодно. У Рублева слишком часто случаются спады в игре.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97. В данном случае это оптимальный вариант.