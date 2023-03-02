Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 15:30 мск. Ван де Зандшульп — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик второй раз в сезоне смог выиграть два матча подряд. В начале января он добрался до четвертьфинала в Пуне (Индия).

В начале недели нидерландец одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 6:2.

Чувствовалось, что для россиянина это был первый матч после паузы. Ботик отлично воспользовался ошибками полуфиналиста Australian Open-2023, реализовав четыре брейк-пойнта.

Во втором круге ван де Зандшульп выиграл у Микаэля Имера — 3:6, 6:3, 6:3. Как и в предыдущем матче, нидерландцу снова помогли ошибки соперника.

Рублев

Андрей во втором круге стал участником пока что главного эпика на этой неделе.

Рублев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.

На тай-брейке второго сета россиянин спас пять матчболов подряд , отыгравшись со счета 1:6. Безумный камбэк, а испанец наверное до сих пор не может понять, как он умудрился отдать матч.

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Примечательно, что в этом году Рублев отыграл уже 10 матчболов. Его нервной система можно только позавидовать.

Рублев всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

Прогноз и ставка

На ван де Зандшульпа можно поставить за 3.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.39.

Андрей ни разу не выигрывал в двух предыдущих матчах против Ботика. Два года назад он уступил нидерландцу в Санкт-Петербурге со счетом 3:6, 4:6.

В принципе, сейчас тоже может произойти что угодно. У Рублева слишком часто случаются спады в игре.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97. В данном случае это оптимальный вариант.