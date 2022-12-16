Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Борны Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:00 мск. Рублев — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев завершает год в топ-10 — в текущей версии рейтинга он занимает восьмое место.

На прошлой неделе Андрей не очень удачно выступил на выставочном турнире в Эр-Рияде. В первом же матче россиянин уступил Стэну Вавринке.

Самый неприятный момент заключается в том, что Рублев с трудом взял на тай-брейке первый сет, после чего его игра, по сути, развалилась. 37-летний швейцарец легко забрал второй сет и спокойно переиграл соперника в решающей партии, которая проводилась в формате до десяти очков.

В отличие от Вавринки, который ни разу не отдал свою подачу, Рублев отыграл лишь три из пяти брейк-пойнтов. И по всем остальным показателям Стэн тоже превзошел оппонента.

Чорич

Чорич на этой неделе получил от ATP награду в номинации «Возвращение года».

В 2021-м хорват перенес операцию на плече и вернулся в тур только весной этого года. По ходу сезона он опускался в рейтинге на 278-е место, но завершил его в статусе 26-й ракетки мира.

Главным же достижением Борны стала сенсационная победа на «Мастерсе» в Цинциннати. На этом турнире ему удалось обыграть Лоренцо Музетти, Рафаэля Надаля, Роберто Баутисту-Агута, Феликса Оже-Альяссима, Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса.

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Осенью лучшим результатом Чорича стал выход в полуфинал турнира в Вене. Здесь он снова победил Циципаса и одержал победу над Хубертом Хуркачем, после чего уступил Денису Шаповалову.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.72.

Рублев ранее никогда не проигрывала Чоричу — четыре предыдущих матча завершились победами россиянина.

И все равно коэффициент на Рублева занижен. В данном случае его сложно назвать фаворитом.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.