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    Рублев продлит серию побед над Чоричем?

    Рублев — Чорич. Прогноз (к. 2.39) и ставки на выставочный турнир в Абу-Даби 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Чорич
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Борны Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:00 мск. Рублев — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев завершает год в топ-10 — в текущей версии рейтинга он занимает восьмое место.

    На прошлой неделе Андрей не очень удачно выступил на выставочном турнире в Эр-Рияде. В первом же матче россиянин уступил Стэну Вавринке.

    Самый неприятный момент заключается в том, что Рублев с трудом взял на тай-брейке первый сет, после чего его игра, по сути, развалилась. 37-летний швейцарец легко забрал второй сет и спокойно переиграл соперника в решающей партии, которая проводилась в формате до десяти очков.

    В отличие от Вавринки, который ни разу не отдал свою подачу, Рублев отыграл лишь три из пяти брейк-пойнтов. И по всем остальным показателям Стэн тоже превзошел оппонента.

    Чорич

    Чорич на этой неделе получил от ATP награду в номинации «Возвращение года».

    В 2021-м хорват перенес операцию на плече и вернулся в тур только весной этого года. По ходу сезона он опускался в рейтинге на 278-е место, но завершил его в статусе 26-й ракетки мира.

    Главным же достижением Борны стала сенсационная победа на «Мастерсе» в Цинциннати. На этом турнире ему удалось обыграть Лоренцо Музетти, Рафаэля Надаля, Роберто Баутисту-Агута, Феликса Оже-Альяссима, Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса.

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    Осенью лучшим результатом Чорича стал выход в полуфинал турнира в Вене. Здесь он снова победил Циципаса и одержал победу над Хубертом Хуркачем, после чего уступил Денису Шаповалову.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.72.

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    Рублев ранее никогда не проигрывала Чоричу — четыре предыдущих матча завершились победами россиянина.

    И все равно коэффициент на Рублева занижен. В данном случае его сложно назвать фаворитом.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Рублев — Чорич: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на теннис. Рублев продлит серию побед над Чоричем?
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