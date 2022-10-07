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    Хуркач остановит Циципаса в Астане?

    Циципас — Хуркач. Прогноз (к. 2.13) и ставки на турнир в Астане 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Хуркач
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 7 октября, начало — в 12:00 мск. Циципас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас в предыдущем раунде с трудом выиграл у Луки Нарди. Для победы над молодым итальянцем ему понадобилось два тай-брейка.

    Несмотря на то, что за весь матч у 19-летнего Нарди не было ни одного брейк-пойнта, победу Стефа все равно сложно назвать закономерной. Потому что у него тоже абсолютно ничего не получалось на приеме.

    В общем, Циципас явно не впечатлил своей игрой. И это уже тенденция — грек все чаще мучается в тех матчах, где у него не должно быть ни малейших проблем.

    В первом круге Циципас одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

    Хуркач

    Хуркач тем временем выиграл во втором круге у Александра Бублика. Как и ожидалось, для победы ему хватило двух сетов.

    Поляк максимально эффективно использовал ошибки соперника, в игре которого, как обычно, было много авантюрных решений.

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    В первом матче Хуберт выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — тоже в двух сетах.

    В конце сентября Хуркач прошел два раунда на турнире в Метце. В полуфинале польский теннисист уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.13.

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    У Хуберта не очень хорошая статистика в противостоянии с греком. В девяти предыдущих матчах против Стефа поляк потерпел семь поражений.

    Но тут важно вспоминать недавние матчи. В прошлом сезоне Циципас обыграл Хуркача в Роттердаме, но вскоре соперник взял реванш на «Мастерсе» в Майами.

    Если Хуркач будет надежно держать подачу, Циципаса это может вывести из равновесия. Подобное с греком в последнее время случается чересчур часто.

    Ставка — победа Хуркача за 2.13.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

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    Циципас — Хуркач: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач остановит Циципаса в Астане?
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