Циципас
Циципас в предыдущем раунде с трудом выиграл у Луки Нарди. Для победы над молодым итальянцем ему понадобилось два тай-брейка.
Несмотря на то, что за весь матч у 19-летнего Нарди не было ни одного брейк-пойнта, победу Стефа все равно сложно назвать закономерной. Потому что у него тоже абсолютно ничего не получалось на приеме.
В общем, Циципас явно не впечатлил своей игрой. И это уже тенденция — грек все чаще мучается в тех матчах, где у него не должно быть ни малейших проблем.
В первом круге Циципас одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
Хуркач
Хуркач тем временем выиграл во втором круге у Александра Бублика. Как и ожидалось, для победы ему хватило двух сетов.
Поляк максимально эффективно использовал ошибки соперника, в игре которого, как обычно, было много авантюрных решений.
В первом матче Хуберт выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — тоже в двух сетах.
В конце сентября Хуркач прошел два раунда на турнире в Метце. В полуфинале польский теннисист уступил итальянцу Лоренцо Сонего.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.13.
У Хуберта не очень хорошая статистика в противостоянии с греком. В девяти предыдущих матчах против Стефа поляк потерпел семь поражений.
Но тут важно вспоминать недавние матчи. В прошлом сезоне Циципас обыграл Хуркача в Роттердаме, но вскоре соперник взял реванш на «Мастерсе» в Майами.
Если Хуркач будет надежно держать подачу, Циципаса это может вывести из равновесия. Подобное с греком в последнее время случается чересчур часто.
Ставка — победа Хуркача за 2.13.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 23,5 за 2.02.