Серб Новак Джокович сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 6 октября, начало — в 15:00 мск. Ван де Зандшульп — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик без проблем прошел первый круг, выиграв у Бейбита Жукаева. Нидерландец отдал 327-й ракетке мира из Казахстана лишь два гейма. В общем, это была почти тренировка.

На прошлой неделе нидерландец легко выиграл у португальца Жоау Соузы в первом раунде турнира в Тель-Авиве, но после этого сенсационно уступил британцу Лиаму Броуди.

Интересно, что в середине сентября Ботику ударно выступил в Кубке Дэвиса, одержав победы над Александром Бубликом, Кэмероном Норри и Тейлором Фрицем.

После Уимблдона, где он дошел до четвертого круга, самым успешным для Ботика стал турнир в Уинстон-Сейлеме — здесь 27-летний теннисист остановился в шаге от финала.

Джокович

Джокович тоже выиграл первый матч со счетом 6:1, 6:1. Серб разгромил Кристиана Гарина, который, похоже, еще до выхода на корт смирился с тем, что не сможет выйти в следующий раунд.

В принципе, тут нечего комментировать. Новак легко брал геймы на своей подаче и показал идеальную игру на приеме.

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На прошлой неделе Джокович взял титул в Тель-Авиве, а теперь, похоже, выиграет и турнир в Астане. В этом нет почти никаких сомнений.

Прогноз и ставка

На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 7.30, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

Понятно, что Новак выиграет, но чересчур разгромного счета здесь не будет. Как минимум в одной партии Ботик заставит серба побегать.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.