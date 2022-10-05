Бельгиец Давид Гоффен сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 11:00 мск. Гоффен — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Вот вам и Гоффен, который попал в основную сетку как лаки-лузер, а перед турниром в Астане провел ряд максимально неудачных матчей.

И кто бы мог подумать после этого, что в первом круге Давид остановит самого Карлоса Алькараса. Сложно сказать, что произошло на самом деле — то ли Гоффен был настолько крут, то ли испанец недооценил соперника.

Но факт остается фактом — Гоффену хватило двух сетов для победы над первой ракеткой мира.

«Хотел доказать, что еще способен проявить себя в таком матче. И у меня получилось», — сказал после невероятного матча бельгийский теннисист.

А так результат матча прокомментировал Алькарас: «Давиду удалось адаптироваться к корту в квалификации. Я попытался привыкнуть к медленному харду, но не смог». Интересно, что Карлос впервые в сезоне не взял в матче ни сета.

Гоффен третий раз в карьере обыграл первую ракетку мира. Ранее он дважды побеждал Рафаэля Надаля.

Маннарино

Маннарино тоже начал турнир с классной победы. В понедельник француз выиграл у Стэна Вавринки.

Первый сет получился ужасным, Адриан взял лишь один гейм, но в дальнейшем ему удалось взять игру под свой контроль. Второй сет он забрал со счетом 6:2, а третий — 6:3.

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В конце августа Маннарино взял титул в Уинстон-Сейлеме, но вскоре после этого он не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате США, в Метце и Тель-Авиве.

В сезоне-2020 Маннарино дошел в Астане до финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Гоффена можно поставить за 1.82, победу Маннарино предлагают за 1.99.

В принципе, вряд ли кто-то сильно удивится, если Гоффен после шикарной победы над Алькарасом проиграет Маннарино. Даже с учетом того, что бельгиец выиграл пять из семи предыдущих матчей против француза.

Правда, в самой недавней их встреча победу одержал Маннарино, легко обыгравший Гоффена в Монпелье.

В общем, ставку на исход лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.34.