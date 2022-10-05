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    Гоффена окрылит победа над Алькарасом?

    Гоффен — Маннарино. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Давид Гоффен Прогнозы на Адриан Маннарино
    Прогноз и ставки на Гоффен — Маннарино
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    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 11:00 мск. Гоффен — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоффен

    Вот вам и Гоффен, который попал в основную сетку как лаки-лузер, а перед турниром в Астане провел ряд максимально неудачных матчей.

    И кто бы мог подумать после этого, что в первом круге Давид остановит самого Карлоса Алькараса. Сложно сказать, что произошло на самом деле — то ли Гоффен был настолько крут, то ли испанец недооценил соперника.

    Но факт остается фактом — Гоффену хватило двух сетов для победы над первой ракеткой мира.

    «Хотел доказать, что еще способен проявить себя в таком матче. И у меня получилось», — сказал после невероятного матча бельгийский теннисист.

    А так результат матча прокомментировал Алькарас: «Давиду удалось адаптироваться к корту в квалификации. Я попытался привыкнуть к медленному харду, но не смог». Интересно, что Карлос впервые в сезоне не взял в матче ни сета.

    Гоффен третий раз в карьере обыграл первую ракетку мира. Ранее он дважды побеждал Рафаэля Надаля.

    Маннарино

    Маннарино тоже начал турнир с классной победы. В понедельник француз выиграл у Стэна Вавринки.

    Первый сет получился ужасным, Адриан взял лишь один гейм, но в дальнейшем ему удалось взять игру под свой контроль. Второй сет он забрал со счетом 6:2, а третий — 6:3.

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    В конце августа Маннарино взял титул в Уинстон-Сейлеме, но вскоре после этого он не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате США, в Метце и Тель-Авиве.

    В сезоне-2020 Маннарино дошел в Астане до финала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Гоффена можно поставить за 1.82, победу Маннарино предлагают за 1.99.

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    В принципе, вряд ли кто-то сильно удивится, если Гоффен после шикарной победы над Алькарасом проиграет Маннарино. Даже с учетом того, что бельгиец выиграл пять из семи предыдущих матчей против француза.

    Правда, в самой недавней их встреча победу одержал Маннарино, легко обыгравший Гоффена в Монпелье.

    В общем, ставку на исход лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Гоффен — Маннарино: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Гоффена окрылит победа над Алькарасом?
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