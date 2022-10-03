ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити» «Арсенал»Северный Лондон снова красный. Идеалистичность Артеты одолела прагматизм Конте Хамзат ЧимаевХамзат Чимаев намерен подняться в средний вес. Швед планирует досрочно деклассировать непобедимого Исраэля Адесанью
  • 18:48
    • Зиньковский и Николсон выйдут в старте «Спартака» против «Пари НН»
  • 18:42
    • Тюкавин остался в запасе «Динамо» на матч с «Ахматом»
  • 18:30
    • Гол и ассист Малкома помогли «Зениту» обыграть «Ростов»
  • 17:57
    • «Ман Сити» разгромил «Ман Юнайтед», у Холанна хет-трик и ассист
  • 20:09
    • Хет-трек Бен-Йеддера и ассист Головина помогли «Монако» разгромить «Нант»
  • 19:58
    • «Вулверхэмптон» уволил главного тренера
  • 19:22
    • Дубль Рашевского помог «Динамо» победить «Северсталь»
    Все новости спорта

    Карацев проиграет китайцу Чжану в Астане?

    Чжан Чжичжэнь — Карацев. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Чжан Чжичжэнь — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 10:30 мск. Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан Чжичжэнь

    Чжан впервые заявил о себе еще осенью 2017 года, когда будучи 495-й ракеткой мира вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

    С тех пор китаец еще ни разу не поднимался в рейтинге выше 122-го места. Но тут надо не забывать, что в сезонах-2020 и 2021 он, как и все остальные спортсмены из Поднебесной, почти не выезжал за пределы страны.

    В этом году Чжан выиграл два «челленджера», несколько раз добирался до финала и попадал в четверку лучших.

    В конце августа Чжан прошел квалификацию на Окрытом чемпионате США. В первом раунде 25-летний теннисист не смог реализовать семь матчболов в игре с Тимом ван Рейтховеном, который в конечном итоге совершил эпичный камбэк.

    В Астане Чжан прошел квалификацию, выиграв у турка Жема Илькеля и представителя Казазстана Александра Недовесова.

    Карацев

    Карацев тем временем продолжает разочаровывать. На минувшей неделе он не прошел ни одного раунда в Тель-Авиве.

    В первом же матче Аслан сенсационно проиграл Томасу Этчеверри, который, как правило, почти всегда выступает на грунте.

    Все прогнозы на теннис

    Карацев, как обычно, старался играть агрессивно, из-за чего допускал просто непростительное количество ошибок. Во втором сете россиянин отыграл подачу на матч, но в решающей партии снова продолжил дарить сопернику очки.

    Карацев выиграл лишь один из семи предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Карацева, и на Чжана можно поставить за 1.90.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    А на самом деле здесь все очевидно — Карацев снова проиграет. Ему явно нужно что-то менять в своей игре.

    Ставка — победа Чжана за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.72
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Карацев проиграет китайцу Чжану в Астане?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры