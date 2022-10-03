Россиянин Аслан Карацев сыграет против Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 10:30 мск. Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан Чжичжэнь

Чжан впервые заявил о себе еще осенью 2017 года, когда будучи 495-й ракеткой мира вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

С тех пор китаец еще ни разу не поднимался в рейтинге выше 122-го места. Но тут надо не забывать, что в сезонах-2020 и 2021 он, как и все остальные спортсмены из Поднебесной, почти не выезжал за пределы страны.

В этом году Чжан выиграл два «челленджера», несколько раз добирался до финала и попадал в четверку лучших.

В конце августа Чжан прошел квалификацию на Окрытом чемпионате США. В первом раунде 25-летний теннисист не смог реализовать семь матчболов в игре с Тимом ван Рейтховеном, который в конечном итоге совершил эпичный камбэк.

В Астане Чжан прошел квалификацию, выиграв у турка Жема Илькеля и представителя Казазстана Александра Недовесова.

Карацев

Карацев тем временем продолжает разочаровывать. На минувшей неделе он не прошел ни одного раунда в Тель-Авиве.

В первом же матче Аслан сенсационно проиграл Томасу Этчеверри, который, как правило, почти всегда выступает на грунте.

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Карацев, как обычно, старался играть агрессивно, из-за чего допускал просто непростительное количество ошибок. Во втором сете россиянин отыграл подачу на матч, но в решающей партии снова продолжил дарить сопернику очки.

Карацев выиграл лишь один из семи предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у соперников равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Карацева, и на Чжана можно поставить за 1.90.

А на самом деле здесь все очевидно — Карацев снова проиграет. Ему явно нужно что-то менять в своей игре.

Ставка — победа Чжана за 1.90.