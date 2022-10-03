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    Бублику снова хватит двух сетов для победы над Грикспором?

    Грикспор — Бублик. Прогноз (к. 2.25) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октяюря, начало — в 08:00 мск. Грикспор — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грикспор

    Грикспор на минувшей неделе не прошел ни одного раунда в Тель-Авиве. В первом же матче он уступил Вашеку Поспишилу, несмотря на то, что вел 1-0 по партиям.

    Но, правда, это поражение сложно назвать таким уж закономерным. Все-таки во втором сете был тай-брейк, а решающий канадец забрал со счетом 7:5.

    В середине месяца Таллон провел сразу три матча в Кубке Дэвиса. Нидерландец одержал победу над Михаилом Кукушкиным и Томми Полом, а также уступил Дэну Эвансу.

    На Открытом чемпионате США Грикспор сенсационно проиграл Федерико Кории, при этом не взяв у аргентинца ни сета.

    В текущем сезоне Грикспор выиграл больше одного матча на харде только на турнире в Мельбурне, который состоялся еще в начале января.

    Бублик

    Бублик тем временем совсем недавно дошел до финала в Метце. В решающем матче теннисист из Казахстана уступил Лоренцо Сонего, но в любом случае это была очень успешная неделя для него.

    На французском турнире Александру удалось обыграть финна Эмиля Руусувуори и датчанина Хольшера Руне. Кроме того, он встречался со Стэном Вавринкой, но швейцарец снялся еще в дебюте матча из-за травмы.

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    На Кубке Дэвиса Бублик тоже провел три матча. После поражений от Ботика ван де Зандшульпа и Тейлора Фрица он выиграл у Кэмерона Норри.

    В прошлом сезоне Бублик дошел в Астане до полуфинала, но тогда состав участников был заметно слабее, чем в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Грикспора в этом матче можно поставить за 2.59, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.50.

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    В начале года Бублик выиграл у Грикспора в Монпелье. В том матче оба сета завершились тай-брейком.

    Скорее всего, предстоящий матч тоже получится упорным, но Александру вполне по силам выиграть в пределах двух партий.

    Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.25.

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    Грикспор — Бублик: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Бублику снова хватит двух сетов для победы над Грикспором?
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