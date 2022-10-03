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    Сможет ли Хачанов остановить Кресси?

    Кресси — Хачанов. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Максима Кресси в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск. Кресси — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кресси

    Кресси на минувшей неделе прошел один раунд в Тель-Авиве. В первом матче Максим выиграл у соотечественника Себастьяна Корды, после чего проиграл Констану Лестьенну.

    Как ни странно, француз оказался готов к специфическому стилю игры американцу, чей теннис целиком зависит от точности первой подачи.

    На Открытом чемпионате США Кресси не смог доиграть матч первого круга против венгра Мартона Фучовива, снявшись при 1-1 по партиям.

    В целом североамериканскую серию турниров Кресси провел не очень удачно. Больше одного матча ему удалось выиграть только в Уинстон-Сейлере, где он добрался до четвертьфинала.

    Летом Кресси очень успешно выступал на траве. На этом покрытии Максим дошел до финала в Истбурне и взял титул в Ньюпорте.

    Хачанов

    Хачанов тем временем еще ни разу не играл после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он, как известно, сенсационно дошел до полуфинала, сумев по ходу турнира остановить британца Джека Дрейпера, испанца Пабло Каррено-Бусту и австралийца Ника Кирьоса. В финал россиянина не пустил норвежец Каспер Руд.

    Карен после этого планировал выступить в Метце и Тель-Авиве, но в итоге принял решение взять небольшую паузу, чтобы как можно лучше восстановиться к главным осенним турнирам.

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    Примечательно, что перед US Open Хачанов не лучшим образом выступил в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, выиграв в общей сложности лишь два матча.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 2.22, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.66.

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    По всей видимости, зрители увидят очень много геймов в матче между американцем и россиянином.

    Карен прекрасно знает, что в матче с Кресси самое главное — не отдавать свою подачу. В таком случае точно будут неплохие шансы разрушить нехитрый план соперника, который после мощнейшей подачи сразу же несется к сетке. Другая стратегия у Максима отсутствует.

    Ставка — тотал геймов больше 25,5 за 1.97.

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    Кресси — Хачанов: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить Кресси?
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