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    Самсонова обыграет китаянку с разгромным счетом?

    Самсонова — Ван Синьюй. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Токио 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Ван Синьюй
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    Людмила Самсонов
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Ван Синьюй во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 07:30 мск. Самсонова — Ван Синьюй: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 22 Сентября 2022 года
    Людмила Самсонова (Россия)
  • Токио. Мужчины
    •  Людмила Самсонова (Россия) 07:30 Синьюй Ван (Китай) Синьюй Ван (Китай)
  • Токио. Мужчины
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    Самсонова

    Самсонова в первом же матче сразу подтвердила серьезность своих намерений на этом турнире.

    Людмила одержала уверенную победу над Еленой Рыбакиной — 6:2, 6:4. Чемпионка Уимблдона, конечно, тоже сопротивлялась, но россиянка играла значительно лучше.

    Самсонова ни разу не отдала свою подачу, отыграв все три брейк-пойнтов и при этом взяв три гейма на приеме.

    В общем, Самсонова еще раз подтвердила, что не случайно выиграла в прошлом месяце сразу два турнира — в Вашингтоне и Кливленде.

    Ван Синьюй

    Ван Синьюй тем временем начала турнир с победы над Эллен Перес. И уверенной победу никак нельзя назвать.

    Китаянка отдала 352-й ракетке мира второй сет со счетом 1:6. И в решающей партии на корте тоже была борьба.

    Все прогнозы на теннис

    В середине июня Ван вышла во второй круг турнира в Берлине, после чего у нее началась черная полоса.

    Перед турниром в Токио 20-летняя теннисистка проиграла восемь из девяти матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Самсоновой. На Ван Синьюй в этом матче можно поставить за 6.90.

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    Да, скорее всего, Людмила спокойно выйдет в четвертьфинала. Прямо сейчас ее можно назвать одной из главных претенденток на победу в турнире.

    Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-5,5) за 1.82.

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    Самсонова — Ван Синьюй: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Самсонова обыграет китаянку с разгромным счетом?
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