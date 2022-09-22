Самсонова
Самсонова в первом же матче сразу подтвердила серьезность своих намерений на этом турнире.
Людмила одержала уверенную победу над Еленой Рыбакиной — 6:2, 6:4. Чемпионка Уимблдона, конечно, тоже сопротивлялась, но россиянка играла значительно лучше.
Самсонова ни разу не отдала свою подачу, отыграв все три брейк-пойнтов и при этом взяв три гейма на приеме.
В общем, Самсонова еще раз подтвердила, что не случайно выиграла в прошлом месяце сразу два турнира — в Вашингтоне и Кливленде.
Ван Синьюй
Ван Синьюй тем временем начала турнир с победы над Эллен Перес. И уверенной победу никак нельзя назвать.
Китаянка отдала 352-й ракетке мира второй сет со счетом 1:6. И в решающей партии на корте тоже была борьба.
В середине июня Ван вышла во второй круг турнира в Берлине, после чего у нее началась черная полоса.
Перед турниром в Токио 20-летняя теннисистка проиграла восемь из девяти матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Самсоновой. На Ван Синьюй в этом матче можно поставить за 6.90.
Да, скорее всего, Людмила спокойно выйдет в четвертьфинала. Прямо сейчас ее можно назвать одной из главных претенденток на победу в турнире.
Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-5,5) за 1.82.