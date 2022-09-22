Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Ван Синьюй во втором круге турнира в Токио. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 07:30 мск. Самсонова — Ван Синьюй: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Самсонова в первом же матче сразу подтвердила серьезность своих намерений на этом турнире.

Людмила одержала уверенную победу над Еленой Рыбакиной — 6:2, 6:4. Чемпионка Уимблдона, конечно, тоже сопротивлялась, но россиянка играла значительно лучше.

Самсонова ни разу не отдала свою подачу, отыграв все три брейк-пойнтов и при этом взяв три гейма на приеме.

В общем, Самсонова еще раз подтвердила, что не случайно выиграла в прошлом месяце сразу два турнира — в Вашингтоне и Кливленде.

Ван Синьюй

Ван Синьюй тем временем начала турнир с победы над Эллен Перес. И уверенной победу никак нельзя назвать.

Китаянка отдала 352-й ракетке мира второй сет со счетом 1:6. И в решающей партии на корте тоже была борьба.

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В середине июня Ван вышла во второй круг турнира в Берлине, после чего у нее началась черная полоса.

Перед турниром в Токио 20-летняя теннисистка проиграла восемь из девяти матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Самсоновой. На Ван Синьюй в этом матче можно поставить за 6.90.

Да, скорее всего, Людмила спокойно выйдет в четвертьфинала. Прямо сейчас ее можно назвать одной из главных претенденток на победу в турнире.

Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-5,5) за 1.82.