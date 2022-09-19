Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Карацев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев в конце августа потерпел неприятное поражение от Фабио Фоньини в первом круге Открытого чемпионата США. Аслан вел 2-0 по сетам, казалось, бы ситуация под контролем, но в итоге 35-летний итальянец совершил камбэк.

На «Мастерсе» в Цинциннати Карацев одержал победу над Брэндоном Накашимой, но в следующем матче проиграл Диего Шварцману, которого ранее всегда побеждал.

Между тем, в Кицбюэле, Вашингтоне и Монреале Карацев не прошел ни одного раунда, проиграв Душану Лайовичу, Микаэлю Имеру и Максиму Кресси соответственно.

Относительно успешными для Аслана стали турниры в Бостаде и Гамбурге — здесь он дошел до четвертьфинала.

Сонего

Сонего в последнее время тоже нечем похвастаться. Итальянец, когда-то занимавший в рейтинге 21-е место, сейчас находится на 64-й строчке.

На Открытом чемпионате США Лоренцо сразу же проиграл в пятисетовом матче австралийцу Джордану Томпсону.

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В Уинстон-Сейлеме Сонего уступил во втором раунде американцу Максиму Кресси, а в Цинциннати не смог пройти первый круг, проиграв еще одному представителю США Бену Шелтону.

Сонего в сезоне-2019 и 2021 дошел в Метце до второго круга.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.71, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.14.

Как ни странно, Карацева можно назвать неудобным соперником для Сонего. В прошлом сезоне Аслан выиграл у итальянца в Дубае, а в этом году Лоренцо уступил россиянину в Сиднее и Бостаде.

При этом во всех случаях Карацев дожал Сонего в третьем сете.

В общем, несмотря на столь удачную серию Карацева в матчах с итальянским теннисистом, сейчас лучше поставить на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. С учетом нестабильности Карацева это оптимальный вариант.