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    Карацев снова выиграет у Сонего?

    Карацев — Сонего. Прогноз (к. 2.29) и ставки на турнир в Метце 19 сентября 2022 года

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    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Карацев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев в конце августа потерпел неприятное поражение от Фабио Фоньини в первом круге Открытого чемпионата США. Аслан вел 2-0 по сетам, казалось, бы ситуация под контролем, но в итоге 35-летний итальянец совершил камбэк.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Карацев одержал победу над Брэндоном Накашимой, но в следующем матче проиграл Диего Шварцману, которого ранее всегда побеждал.

    Между тем, в Кицбюэле, Вашингтоне и Монреале Карацев не прошел ни одного раунда, проиграв Душану Лайовичу, Микаэлю Имеру и Максиму Кресси соответственно.

    Относительно успешными для Аслана стали турниры в Бостаде и Гамбурге — здесь он дошел до четвертьфинала.

    Сонего

    Сонего в последнее время тоже нечем похвастаться. Итальянец, когда-то занимавший в рейтинге 21-е место, сейчас находится на 64-й строчке.

    На Открытом чемпионате США Лоренцо сразу же проиграл в пятисетовом матче австралийцу Джордану Томпсону.

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    В Уинстон-Сейлеме Сонего уступил во втором раунде американцу Максиму Кресси, а в Цинциннати не смог пройти первый круг, проиграв еще одному представителю США Бену Шелтону.

    Сонего в сезоне-2019 и 2021 дошел в Метце до второго круга.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.71, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.14.

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    Как ни странно, Карацева можно назвать неудобным соперником для Сонего. В прошлом сезоне Аслан выиграл у итальянца в Дубае, а в этом году Лоренцо уступил россиянину в Сиднее и Бостаде.

    При этом во всех случаях Карацев дожал Сонего в третьем сете.

    В общем, несмотря на столь удачную серию Карацева в матчах с итальянским теннисистом, сейчас лучше поставить на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. С учетом нестабильности Карацева это оптимальный вариант.

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    Карацев — Сонего: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Карацев снова выиграет у Сонего?
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