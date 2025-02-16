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    Сумеет ли «Лечче» переиграть «Монцу»?

    «Монца» — «Лечче». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия A, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Лечче»
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    «Лечче»
    16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 17:00 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Бело-красные» твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    При этом «Монца» на 8 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 24 матчах.

    Монца — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Бело-красные» разгромно уступили «Лацио» (1:5).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Вероне». При этом чуть ранее она по всем статьям проиграла «Дженоа» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Монца» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Маттео Пессина — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Бело-красные» слабовато атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 24 поединках итальянского чемпионата.

    Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оттолкнуться от дна таблицы. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Салентийцы» бьются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лечче» на 4 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Салентийцы» подписали мировую с «Болоньей» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Парме» (3:1). А вот поединок с «Интером» завершился разгромной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Салентийцы» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. В 2 своих последних поединках они набрали 4 очка.

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    При этом «Лечче» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Салентийцы» настреляли лишь 18 мячей в 24 матчах.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Никола Крстович наколотил уже 7 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Салентийцы» явно намерены оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Монца» уступила в 4 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: «Лечче» наверняка постарается еще сильнее оторваться от опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.

    «Салентийцы» нынче на подъеме, да и оппонент на данном этапе проигрывает всем подряд.

    Ставка: Победа «Лечче» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    «Монца» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Лечче» переиграть «Монцу»?
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