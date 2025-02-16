Монца
Лечче
«Монца»
Турнирное положение: «Бело-красные» твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.
При этом «Монца» на 8 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 24 матчах.
Монца — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Бело-красные» разгромно уступили «Лацио» (1:5).
До того команда с минимальным счетом уступила «Вероне». При этом чуть ранее она по всем статьям проиграла «Дженоа» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Монца» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Маттео Пессина — травмирован.
Состояние команды: «Бело-красные» слабовато атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 24 поединках итальянского чемпионата.
Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оттолкнуться от дна таблицы. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.
«Лечче»
Турнирное положение: «Салентийцы» бьются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Лечче» на 4 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Салентийцы» подписали мировую с «Болоньей» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Парме» (3:1). А вот поединок с «Интером» завершился разгромной коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Салентийцы» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. В 2 своих последних поединках они набрали 4 очка.
При этом «Лечче» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Салентийцы» настреляли лишь 18 мячей в 24 матчах.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Никола Крстович наколотил уже 7 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Салентийцы» явно намерены оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.
Статистика для ставок
- «Лечче» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Монца» уступила в 4 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.
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Прогноз: «Лечче» наверняка постарается еще сильнее оторваться от опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.
«Салентийцы» нынче на подъеме, да и оппонент на данном этапе проигрывает всем подряд.
Ставка: Победа «Лечче» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20