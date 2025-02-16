16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Бело-красные» твердо стоят на вылет. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

При этом «Монца» на 8 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Бело-красные» разгромно уступили «Лацио» (1:5).

До того команда с минимальным счетом уступила «Вероне». При этом чуть ранее она по всем статьям проиграла «Дженоа» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Монца» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Маттео Пессина — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Бело-красные» слабовато атакуют. Команда настреляла 21 мяч в 24 поединках итальянского чемпионата.

Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монца» уступила 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оттолкнуться от дна таблицы. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

«Лечче»

Турнирное положение: «Салентийцы» бьются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на 4 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Салентийцы» подписали мировую с «Болоньей» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Парме» (3:1). А вот поединок с «Интером» завершился разгромной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Салентийцы» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. В 2 своих последних поединках они набрали 4 очка.

При этом «Лечче» пока никак не может преуспеть в плане реализации. «Салентийцы» настреляли лишь 18 мячей в 24 матчах.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Никола Крстович наколотил уже 7 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Салентийцы» явно намерены оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

Статистика для ставок

«Лечче» не проигрывал в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Монца» уступила в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: «Лечче» наверняка постарается еще сильнее оторваться от опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.

«Салентийцы» нынче на подъеме, да и оппонент на данном этапе проигрывает всем подряд.

Ставка: Победа «Лечче» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20