Руд
Руд второй раз в сезоне дошел до финала на турнире «Большого шлема». В начале июня он проиграл Рафаэлю Надалю в решающем матче на Ролан Гаррос.
И теперь вряд ли кто-то скажет, что Каспер способен играть на высоком уровне только на грунте.
Весной норвежец добрался до финала на «Мастерсе» в Майами, в августе до полуфинала в Монреале, а теперь он поборется за титул в Нью-Йорке. Были, конечно, и неудачи, но очевидно, что в этом году 23-летний теннисист сделал большой шаг вперед.
В полуфинале Руд уверенно разобрался с Кареном Хачановым. Россиянин был красиво наказан за все свои ошибки.
То же самое было и в матче с Маттео Берреттини в четвертьфинале. Каспер спокойно обыграл соперников, теннис которых во многом зависит от первой подачи.
Алькарас
Выступление Алькараса на этом турнире проходит по сценарию голливудского боевика, в котором предусмотрены в том числе и элементы драмы.
Перед финалом Карлос выиграл три пятисетовых матча подряд. Когда-то такой силой и выносливостью мог похвастаться только Рафа Надаль.
В полуфинале Алькарас одержал победу над Фрэнсисом Тиафо, который, к слову, в четвертом раунде остановил как раз Надаля.
Алькарасу тоже было тяжело в матче с американцем, но решающий сет он снова провел на космическом уровне. Впрочем, как и остальные партии.
Алькарас стал самым молодым финалистом US Open с 1990 года, кода титул взял Пит Сампрас.
Прогноз и ставка
На Руда в этом матче можно поставить за 3.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.46.
Предстоящий финал — это не только битва за титул. Победитель этого матча начнет следующую неделю на первой строчке в мировой классификации. Руд и Алькарас до этого еще никогда не были на вершине рейтинга.
Испанец и норвежец уже играли между собой ранее в этом сезоне. В начале апреля Карлос выиграл у Каспера в финале «Мастерса» в Майами. Мощь Алькараса тогда стала большой проблемой для Руда.
И в предстоящем матче Алькарас, скорее всего, тоже задавит соперника своим агрессивным, атакующим теннисом. У испанца не всегда получается держать подачу, но на приеме он монстр. И Руд наверняка понимает, что его ждет.
Ставка — победа Алькараса в трех сетах за 3.14. Без вариантов.