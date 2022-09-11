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    Алькарас снесет Руда с корта в финале US Open?

    Руд — Алькарас. Прогноз (к. 3.14) и ставки на финал US Open 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руд — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Руда в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 11 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Руд — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 11 Сентября 2022 года

    Руд

    Руд второй раз в сезоне дошел до финала на турнире «Большого шлема». В начале июня он проиграл Рафаэлю Надалю в решающем матче на Ролан Гаррос.

    И теперь вряд ли кто-то скажет, что Каспер способен играть на высоком уровне только на грунте.

    Весной норвежец добрался до финала на «Мастерсе» в Майами, в августе до полуфинала в Монреале, а теперь он поборется за титул в Нью-Йорке. Были, конечно, и неудачи, но очевидно, что в этом году 23-летний теннисист сделал большой шаг вперед.

    В полуфинале Руд уверенно разобрался с Кареном Хачановым. Россиянин был красиво наказан за все свои ошибки.

    То же самое было и в матче с Маттео Берреттини в четвертьфинале. Каспер спокойно обыграл соперников, теннис которых во многом зависит от первой подачи.

    Алькарас

    Выступление Алькараса на этом турнире проходит по сценарию голливудского боевика, в котором предусмотрены в том числе и элементы драмы.

    Перед финалом Карлос выиграл три пятисетовых матча подряд. Когда-то такой силой и выносливостью мог похвастаться только Рафа Надаль.

    В полуфинале Алькарас одержал победу над Фрэнсисом Тиафо, который, к слову, в четвертом раунде остановил как раз Надаля.

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    Алькарасу тоже было тяжело в матче с американцем, но решающий сет он снова провел на космическом уровне. Впрочем, как и остальные партии.

    Алькарас стал самым молодым финалистом US Open с 1990 года, кода титул взял Пит Сампрас.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 3.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.46.

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    Предстоящий финал — это не только битва за титул. Победитель этого матча начнет следующую неделю на первой строчке в мировой классификации. Руд и Алькарас до этого еще никогда не были на вершине рейтинга.

    Испанец и норвежец уже играли между собой ранее в этом сезоне. В начале апреля Карлос выиграл у Каспера в финале «Мастерса» в Майами. Мощь Алькараса тогда стала большой проблемой для Руда.

    И в предстоящем матче Алькарас, скорее всего, тоже задавит соперника своим агрессивным, атакующим теннисом. У испанца не всегда получается держать подачу, но на приеме он монстр. И Руд наверняка понимает, что его ждет.

    Ставка — победа Алькараса в трех сетах за 3.14. Без вариантов.

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    Руд — Алькарас: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на теннис. Алькарас снесет Руда с корта в финале US Open?
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