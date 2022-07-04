Кублер
Кублер впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема». При этом австралиец всего лишь второй раз оказался в основной сетке Уимблдона.
Как и в предыдущих случаях, на этот раз Джейсону тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он сразу же преподнес сенсацию, выиграв в британца Дэна Эванса.
Во втором раунде Кублер одержал уверенную победу над австрийцем Деннисом Новаком.
А в минувшую субботу Кублер выиграл в самом длинном матче турнира (4 часа 15 минут) у Джека Сока. Австралиец уступал 1-2 по сетам, четвертую партию забрал только на тай-брейке, а в решающей сразу же взял гейм на приеме, благодаря чему и победил.
Интересно, что до Уимблдона-2022 Кублер два года не играл на траве.
Фриц
Фриц впервые в карьере дошел на Уимблдоне до четвертого раунда. Ранее его лучшим результатом был третий круг.
На текущем турнире американец до сих пор не проиграл ни одного сета. А с учетом турнира в Истбурне, где он взял титул, победная серия Тейлора составляет уже семь матчей.
В третьем раунде британского мэйджора Фриц на удивление легко выиграл у Алекса Молчана. Борьба была только в третьем сете, который завершился тай-брейком, а в остальных партиях словак играл заметно хуже.
В начале турнира Фриц выиграл у итальянца Лоренцо Музетти и британца Аластера Грэя.
Прогноз и ставка
На Кублера в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.23.
Несмотря на все успехи Кублера, Фриц должен спокойно побеждать — такой подачи и ударов с задней линии, как у американца, у австралийца нет.
Ставка — победа Фрица в трех сетах за 2.31.