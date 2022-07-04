Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Джейсона Кублера в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Кублер — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кублер

Кублер впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема». При этом австралиец всего лишь второй раз оказался в основной сетке Уимблдона.

Как и в предыдущих случаях, на этот раз Джейсону тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он сразу же преподнес сенсацию, выиграв в британца Дэна Эванса.

Во втором раунде Кублер одержал уверенную победу над австрийцем Деннисом Новаком.

А в минувшую субботу Кублер выиграл в самом длинном матче турнира (4 часа 15 минут) у Джека Сока. Австралиец уступал 1-2 по сетам, четвертую партию забрал только на тай-брейке, а в решающей сразу же взял гейм на приеме, благодаря чему и победил.

Интересно, что до Уимблдона-2022 Кублер два года не играл на траве.

Фриц

Фриц впервые в карьере дошел на Уимблдоне до четвертого раунда. Ранее его лучшим результатом был третий круг.

На текущем турнире американец до сих пор не проиграл ни одного сета. А с учетом турнира в Истбурне, где он взял титул, победная серия Тейлора составляет уже семь матчей.

Все прогнозы на Уимблдон

В третьем раунде британского мэйджора Фриц на удивление легко выиграл у Алекса Молчана. Борьба была только в третьем сете, который завершился тай-брейком, а в остальных партиях словак играл заметно хуже.

В начале турнира Фриц выиграл у итальянца Лоренцо Музетти и британца Аластера Грэя.

Прогноз и ставка

На Кублера в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.23.

Несмотря на все успехи Кублера, Фриц должен спокойно побеждать — такой подачи и ударов с задней линии, как у американца, у австралийца нет.

Ставка — победа Фрица в трех сетах за 2.31.