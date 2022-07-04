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    У Фрица тоже будут проблемы в матче с Кублером?

    Кублер — Фриц. Прогноз (к. 2.31) и ставки на Уимблдон 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кублер — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Джейсона Кублера в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Кублер — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2022 года
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    Кублер

    Кублер впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема». При этом австралиец всего лишь второй раз оказался в основной сетке Уимблдона.

    Как и в предыдущих случаях, на этот раз Джейсону тоже пришлось начинать с квалификации, после чего он сразу же преподнес сенсацию, выиграв в британца Дэна Эванса.

    Во втором раунде Кублер одержал уверенную победу над австрийцем Деннисом Новаком.

    А в минувшую субботу Кублер выиграл в самом длинном матче турнира (4 часа 15 минут) у Джека Сока. Австралиец уступал 1-2 по сетам, четвертую партию забрал только на тай-брейке, а в решающей сразу же взял гейм на приеме, благодаря чему и победил.

    Интересно, что до Уимблдона-2022 Кублер два года не играл на траве.

    Фриц

    Фриц впервые в карьере дошел на Уимблдоне до четвертого раунда. Ранее его лучшим результатом был третий круг.

    На текущем турнире американец до сих пор не проиграл ни одного сета. А с учетом турнира в Истбурне, где он взял титул, победная серия Тейлора составляет уже семь матчей.

    Все прогнозы на Уимблдон

    В третьем раунде британского мэйджора Фриц на удивление легко выиграл у Алекса Молчана. Борьба была только в третьем сете, который завершился тай-брейком, а в остальных партиях словак играл заметно хуже.

    В начале турнира Фриц выиграл у итальянца Лоренцо Музетти и британца Аластера Грэя.

    Прогноз и ставка

    На Кублера в этом матче можно поставить за 4.60, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.23.

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    Несмотря на все успехи Кублера, Фриц должен спокойно побеждать — такой подачи и ударов с задней линии, как у американца, у австралийца нет.

    Ставка — победа Фрица в трех сетах за 2.31.

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    Кублер — Фриц: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на теннис. У Фрица тоже будут проблемы в матче с Кублером?
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