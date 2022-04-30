Датчанин Хольгер Руне сыграет против немца Оскара Отте в полуфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. Руне — Отте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Руне впервые в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP. И произошло это как раз в тот день, когда датчанину исполнилось 19 лет.

В свой день рождения Хольгер разгромил финна Эмиля Руусвуори — 6:0, 6:2. Просто без шансов для соперника.

Но уверенная победа Руне в четвертьфинале вряд ли кого-то сильно удивила. Перед этим он уверенно разобрался с Александром Зверевым. Кстати, тоже в двух сетах.

Судя по всему, в туре появился еще один талант, который, как и Карлос Алькарас, очень быстро приблизится к топ-10.

Отте

Отте тем временем тоже впервые вышел в полуфинал ATP. Разница только в том, что ему удалось это в 28 лет.

Как ни крути, а это лучшая неделя в карьере немецкого теннисиста. В четвертьфинале Оскар одержал победу над Алехандро Табило — 6:1, 7:6.

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Во втором круге Отте разобрался с американцем Райли Опелкой, который все-таки на грунте не так опасен, как на харде, где его мощнейшая подача становится действительно страшным оружием.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Отте букмекеры предлагают за 3.06.

После всех недавних событий вполне логично поставить на Руне — все-таки парень не оставил шансов даже самому Звереву. Но не все так просто. Отте на самом деле очень неприятный соперник.

В отличие от Зверева, который явно недооценил датчанина, у немца с мотивацией и настроем не будет проблем.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.75.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Отте выиграет хотя бы один сет за 1.82.