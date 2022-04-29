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    Потапова сокрушит Осаку?

    Потапова — Осака. Прогноз (к. 2.66) и ставки на турнир в Мадриде 29 апреля 2022 года

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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет с японкой Наоми Осакой в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. Потапова — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Потапова

    Потапова на прошлой неделе совершенно неожиданно выиграла турнир в Стамбуле, на котором ей пришлось начать с квалификации.

    В основной сетке 21-летняя россиянка проиграла лишь один сет. А в финале Анастасия разгромила Веронику Кудерметову.

    И уже через несколько дней после успеха в Стамбуле Потапова прошла квалификацию в Мадриде. В решающем раунде отбора она разгромила француженку Кристину Младеновичу — 6:2, 6:0. Примечательно, что в этом матче Потапова выиграла 23 очка подряд.

    До триумфа в Стамбуле Потапова смогла пройти первый круг только на двух турнирах.

    Осака

    Осака тем временем еще ни разу не играла после поражения от Иги Швентек в финале престижного турнира в Майами.

    Японка, как обычно, решила сделать паузу, чтобы уделить побольше времени тренировкам и восстановлению.

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    В прошлом году Наоми провел на грунте лишь четыре матча, а в 2020-м и вовсе ни ращу не играла на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 2.66, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.50.

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    Потаповой, с одной стороны, не повезло — для первого круга ей досталась чересчур сложная соперница.

    Но надо понимать, что Осака давно не играла на грунте. Пока японка тренировалась, россиянка выдала на этом покрытии серию из девяти побед. Поэтому совершенно справедливо, что Наоми на этот раз не считают явной фавориткой.

    Ставка — победа Потаповой за 2.66. Сейчас идеальный момент для победы над бывшей первой ракеткой мира.

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    Потапова — Осака: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на теннис. Потапова сокрушит Осаку?
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