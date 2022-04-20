Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против испанца Карлоса Табернера во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 13:30 мск. Табернер — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Табернер

Табернер начал турнир с мощнейшей победы над Себастьяном Кордой, который считался явным фаворитом.

А в итоге испанец отдал талантливому американцу лишь три гейма — 6:3, 6:0. Если что, на прошлой неделе Корда выиграл в Монте-Карло у Карлоса Алькараса.

В основную сетку Табернер попал в квалификацию. Оба матча в отборе 24-летний теннисист выиграл с разгромным счетом.

Примечательно, что в Монте-Карло Табернер проиграл в первом раунде квалификации Жуану Соузе со счетом 1:6, 1:6.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим тем временем провел ряд очень неудачных матчей. После двух удачных турниров в феврале (победа в Роттердаме и финал в Марселе) у канадца начался спад.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Феликс в первом же матче уступил итальянцу Лоренцо Музетти. Итальянец легко забрал первый сет, а во втором все решилось на тай-брейке.

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В Марракеше, где он считался явным фаворитом, Оже-Альяссим во втором круге проиграл словаку Алексу Молчачу.

И это еще не все. В марте Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и Майами.

Прогноз и ставка

На Табернера в этом матче можно поставить за 3.00, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.39.

Оже-Альяссим обладает классной первой подачей и здорово действует на задней линии, но то же самое можно сказать и про Корду, который в итоге с треском проиграл Табернеру, 94-й ракетке мира.

На победу испанца ставить опасно, тогда как взять хотя бы один сет ему точно по силам.

Ставка — Табернер выиграет хотя бы один сет за 1.78.