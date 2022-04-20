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    Сможет ли Оже-Альяссим выиграть у Табернера?

    Табернер — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.78) и ставки на турнир в Барселоне 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Табернер — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против испанца Карлоса Табернера во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 13:30 мск. Табернер — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Табернер

    Табернер начал турнир с мощнейшей победы над Себастьяном Кордой, который считался явным фаворитом.

    А в итоге испанец отдал талантливому американцу лишь три гейма — 6:3, 6:0. Если что, на прошлой неделе Корда выиграл в Монте-Карло у Карлоса Алькараса.

    В основную сетку Табернер попал в квалификацию. Оба матча в отборе 24-летний теннисист выиграл с разгромным счетом.

    Примечательно, что в Монте-Карло Табернер проиграл в первом раунде квалификации Жуану Соузе со счетом 1:6, 1:6.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим тем временем провел ряд очень неудачных матчей. После двух удачных турниров в феврале (победа в Роттердаме и финал в Марселе) у канадца начался спад.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Феликс в первом же матче уступил итальянцу Лоренцо Музетти. Итальянец легко забрал первый сет, а во втором все решилось на тай-брейке.

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    В Марракеше, где он считался явным фаворитом, Оже-Альяссим во втором круге проиграл словаку Алексу Молчачу.

    И это еще не все. В марте Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Прогноз и ставка

    На Табернера в этом матче можно поставить за 3.00, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.39.

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    Оже-Альяссим обладает классной первой подачей и здорово действует на задней линии, но то же самое можно сказать и про Корду, который в итоге с треском проиграл Табернеру, 94-й ракетке мира.

    На победу испанца ставить опасно, тогда как взять хотя бы один сет ему точно по силам.

    Ставка — Табернер выиграет хотя бы один сет за 1.78.

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    Табернер — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим выиграть у Табернера?
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