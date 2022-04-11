Чорич
Чорич в начале марта провел первый матч после сложной травмы плече, из-за которой не мог играть целый год.
На турнире в Индиан-Уэллсе хорватский теннисист в стартовом раунде проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине. Понятно, что после очень большой паузы Борне тяжело было сходу показать идеальный теннис.
Между тем, в Майами Чорич сыграл лучше. В первом круге ему удалось обыграть испанского ветерана Фернандо Вердаско. Для победы, что важно, хватило двух сетов.
А после этого Чорич достойно провел матч против Александра Зверева. Борна проиграл, но при этом смог взять у немца одну партию.
Синнер
Синнер тем временем в конце марта дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. С одной стороны, неплохо, но итальянец вряд ли остался доволен.
В 1/4-й его соперником стал Франсиско Серундоло, и почти все были уверены в победе Янника. Но в итоге Синнер снялся по ходу первого сета. Как оказалось, он не мог нормально двигаться из-за мозоли.
В середине прошлого месяца Синнер выиграл два матча в Индиан-Уэллсе, после чего из-за болезни не смог выйти на игру с Ником Кирьосом.
Пока что главным успехом Синнера в этом году остается выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 3.26, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.36.
Зная характер Чорича, нет никаких сомнений, что Синнера ждет тяжелейшая игра. И еще не факт, что итальянец выйдет в следующий раунд. Все-таки не грунте он не так опасен, как на харде.
Ставка — Чорич возьмет хотя бы один сет за 1.92.