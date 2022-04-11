Итальянец Янник Синнер сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 15:00 мск. Чорич — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Чорич в начале марта провел первый матч после сложной травмы плече, из-за которой не мог играть целый год.

На турнире в Индиан-Уэллсе хорватский теннисист в стартовом раунде проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине. Понятно, что после очень большой паузы Борне тяжело было сходу показать идеальный теннис.

Между тем, в Майами Чорич сыграл лучше. В первом круге ему удалось обыграть испанского ветерана Фернандо Вердаско. Для победы, что важно, хватило двух сетов.

А после этого Чорич достойно провел матч против Александра Зверева. Борна проиграл, но при этом смог взять у немца одну партию.

Синнер

Синнер тем временем в конце марта дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. С одной стороны, неплохо, но итальянец вряд ли остался доволен.

В 1/4-й его соперником стал Франсиско Серундоло, и почти все были уверены в победе Янника. Но в итоге Синнер снялся по ходу первого сета. Как оказалось, он не мог нормально двигаться из-за мозоли.

В середине прошлого месяца Синнер выиграл два матча в Индиан-Уэллсе, после чего из-за болезни не смог выйти на игру с Ником Кирьосом.

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Пока что главным успехом Синнера в этом году остается выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 3.26, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.36.

Зная характер Чорича, нет никаких сомнений, что Синнера ждет тяжелейшая игра. И еще не факт, что итальянец выйдет в следующий раунд. Все-таки не грунте он не так опасен, как на харде.

Ставка — Чорич возьмет хотя бы один сет за 1.92.